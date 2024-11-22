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12強賽／前5支都一壘打0得分→連4支長打得3分 中華隊展現長打魅力

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
潘傑楷炸裂東京巨蛋！ 特派記者許正宏/攝影
潘傑楷炸裂東京巨蛋！ 特派記者許正宏/攝影

中華隊今天在東京巨蛋體驗長打的魅力，前3局5支一壘打換不回分數，第4局起連4支安打都是長打，攻下3分，打完前5局以3：2領先美國隊。

中華隊今天在世界12強棒球賽進行第二場複賽，面對美國隊投手，中華隊打者明顯有攻略，安打頻頻，但前3局的大好機會最終都成一場空。

首局為林立、陳傑憲串連安打，第二局前兩位打者潘傑楷、江坤宇相繼敲安上壘，卻都無法兌現成為分數。第三局兩出局後，陳傑憲先因觸身球上壘，吉力吉撈．鞏冠敲安，潘傑楷也選到保送形成滿壘，江坤宇吞下三振中「滿壘計」。

中華隊第四局的攻勢靠林家正的二壘打，又讓東京巨蛋的台灣球迷沸騰，張政禹敲出在右外野線邊落地的二壘打，為中華隊開張分數，陳晨威補上三壘打再挹注1分打點。

第5局輪到潘傑楷開轟，再為中華隊攻下第3分，也體驗東京巨蛋的開轟燈光秀。

林家正二壘打。 特派記者許正宏/攝影
林家正二壘打。 特派記者許正宏/攝影

陳晨威敲出三壘打。 特派記者許正宏/攝影
陳晨威敲出三壘打。 特派記者許正宏/攝影

林家正二壘打後在壘包上握拳。 特派記者許正宏/攝影
林家正二壘打後在壘包上握拳。 特派記者許正宏/攝影

張政禹把偏低變化球敲成二壘打。 特派記者許正宏/攝影
張政禹把偏低變化球敲成二壘打。 特派記者許正宏/攝影

世界棒球12強

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