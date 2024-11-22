12強賽／轟吧！潘傑楷陽春砲炸裂東京巨蛋 中華隊複賽首轟

中華隊在世界12強棒球賽複賽第一轟出爐，潘傑楷第4局敲出陽春砲，擴大為3：1領先，這是中華隊在本屆賽會第7轟、複賽第1轟。

潘傑楷在第4局讓東京巨蛋的氣氛再度沸騰，面對光芒體系的右投曼尼德茲（Antonio Menendez），一棒掃出408呎中外野全壘打，擊球初速101哩、擊球仰角24度。

潘傑楷今天離開三壘防區，改以一壘手出賽，首打席內野安打、第二打席選到保送，第三打席更是直接開轟，這也是他在本屆賽事的個人第一轟。

中華隊在預賽5戰敲出6轟，開轟打者包括陳晨威、陳傑憲、江坤宇、戴培峰、林立、吉力吉撈．鞏冠；複賽首戰遭到委內瑞拉隊完封，今天面對美國隊再次點燃煙火秀。

中華隊在世界12強棒球賽複賽第一轟出爐，潘傑楷第4局敲出陽春砲。 特派記者許正宏／攝影

中華隊在世界12強棒球賽複賽第一轟出爐，潘傑楷第4局敲出陽春砲。 特派記者許正宏／攝影

中華隊在世界12強棒球賽複賽第一轟出爐，潘傑楷第4局敲出陽春砲。 特派記者許正宏／攝影

中華隊在世界12強棒球賽複賽第一轟出爐，潘傑楷第4局敲出陽春砲。 特派記者許正宏／攝影

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