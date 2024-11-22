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12強賽／前5支都一壘打0得分→連4支長打得3分 中華隊展現長打魅力

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12強賽／891棒連線連3支長打！張政禹打下中華隊複賽第1分

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
中華隊前三局屢攻不下，終於在第4局靠林家正、張政禹二壘打得分。 特派記者許正宏／攝影
中華隊前三局屢攻不下，終於在第4局靠林家正、張政禹二壘打得分。 特派記者許正宏／攝影

中華隊今天在世界12強棒球賽複賽面對美國隊，前3局頻繁安打帶不回分數，終在第4局靠林家正、張政禹二壘打得分，陳晨威的三壘打再添分數，取得2：0領先。

面對美國隊先發投手格羅茲（Zac Grotz），中華隊的安打不少，前3局都有大好機會，首局為林立、陳傑憲串連安打，第二局前兩位打者潘傑楷、江坤宇相繼敲安，卻都無法兌現成為分數。第三局兩出局後，陳傑憲先因觸身球上壘，吉力吉撈．鞏冠敲安，潘傑楷也選到保送形成滿壘，但江坤宇吞下三振，留下滿壘殘壘。

中華隊第四局的攻勢靠林家正的二壘打，又讓東京巨蛋的台灣球迷沸騰，張政禹敲出在右外野線邊落地的安打，為中華隊開張分數，陳晨威掃出右外野飛球直擊全壘打牆，這支三壘打再為中華隊攻下1分。

張政禹打回中華隊第一分，自己也回來得到第２分。 特派記者許正宏／攝影
張政禹打回中華隊第一分，自己也回來得到第２分。 特派記者許正宏／攝影

特派記者許正宏／攝影
特派記者許正宏／攝影

陳晨威補上三壘安打。 特派記者許正宏／攝影
陳晨威補上三壘安打。 特派記者許正宏／攝影

林家正掃出二壘打。 特派記者許正宏／攝影
林家正掃出二壘打。 特派記者許正宏／攝影

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