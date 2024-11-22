12強賽／明台日大戰 盧秀燕：吃爆太陽餅、嗑日挺台灣！

中華隊打進世界棒球12強複賽，明晚台日大戰。台中市長盧秀燕今天說，為挺中華隊，台中市政府明天將在市府前廣場舉辦直播嘉年華派隊，會發逾2000個太陽餅，「吃爆太陽餅、嗑日挺台灣」，邀請大家一起來集氣、團結，一起挺台灣。

台中市運動局說，現場透過府前1300吋大螢幕直播賽事，並規畫攤位市集及抽獎等，吸引近5000人次朝聖，明日府前廣場將會繼續直播中華隊賽事，力邀球迷一起為中華隊加油。

運動局代理局長游志祥說，盧秀燕上任後積極打造「酷城市」、推展「酷運動」，2013年舉辦WBC首輪預賽，2006年洲際盃，世界盃、亞錦賽、2008年奧運棒球八搶三資格賽、世界青少棒錦標賽、2019年世界12強棒球錦標賽，到近期的2023世界棒球經典賽，中市府全力以赴讓球迷們在台中見證台灣棒球傲人的成績榮登國際舞台，台中市與有榮焉。

運動局提醒，前往府前廣場建議搭乘捷運或公車以節省時間並響應環保，也提醒民眾務必做好保暖準備，開心觀賽。

12強賽日前在台北舉行台日大戰，台中市長盧秀燕（右）、台北市長蔣萬安（左）觀賽大啖壽司、章魚小丸子，為中華隊助威。圖／台中市政府提供 台中市政府日前在市府前廣場直播12強台日大戰，吸引球迷到場朝聖。圖／台中市政府提供

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