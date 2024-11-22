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12強Live／2局下陳柏清投保送後連解決3人 中華0：0美國
【賽前報導】
中華隊連續兩天在中午出賽，今天將面對美國隊尋求複賽首勝，打線將有一些變動，近況低迷的朱育賢調離先發，改由潘傑楷鎮守一壘，張政禹負責三壘。
中華隊昨天以0：2遭到A組第一委內瑞拉隊完封，複賽首戰吞敗對形勢不利，今天面對A組第二的美國隊，中華隊推出台鋼雄鷹隊左投陳柏清先發，美國隊則是由具備大聯盟資歷、今年在墨西哥聯盟出賽的31歲右投格羅茲（Zac Grotz）先發。
朱育賢在本屆賽會累積18打數只有2安打、打擊率1成11，打擊狀況並不理想，昨天第9局的打席被換代打戴培峰，今天調離先發打線。
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