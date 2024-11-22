12強賽／年齡相差2倍強投對決 希爾讚高橋宏斗：控球真的好

世界12強棒球賽複賽第2戰，日本推22歲王牌投手高橋宏斗，對戰美國隊44歲左投希爾（Rich Hill），這場年齡相差2倍的對決，獲美國總教練索夏（Mike Scioscia）好評。

高橋宏斗展現剛猛的火球，最快球速達158公里，主投4局被敲2安，無失分，飆出8次三振。希爾則用經驗壓制打者，雖直球均速不到145公里，但主投4局只被敲1安，無失分，送出5次三振。

希爾退場後，美國牛棚壓制不住日本打線，終場以1：9落敗。美國總教練索夏賽後稱讚希爾，「別看他年紀，希爾仍有他的能耐，還是能在高層級舞台有所發揮，他貢獻非常漂亮的4個半局。」

索夏也給高橋宏斗高度評價，「他今天表現真的很完美，直球球速很驚人，指叉球也很優秀，球的軌跡很好，充分發揮自己的能力。」

高橋宏斗曾被大聯盟官網譽為「下一個山本由伸」，希爾讚嘆高橋並給予建議，「他的能力很出色，直球控球真的非常好。如果進一步加強變化球控球，在比賽中更成熟，其他球種也會更有創造力，他只會越來越棒。」

高橋宏斗上一戰對南韓表現不如預期，主投4局失2分。他談到本場比賽與對南韓的不同之處，「我對自己的直球和指叉球很有自信。我認為差異在控制卡特球，打者沒辦法預期我投出哪種球。」

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