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12強賽／美國教頭讚中華隊有韌性 知道有很多強力左打
世界12強棒球賽中華隊今天將推左投陳柏清先發對戰美國隊，對上美國隊先發右投格羅茲，爭取東京複賽首勝。美國隊總教練索夏說，中華隊很多強力左打，腳程快、也積極進攻。
格羅茲（Zac Grotz）曾在預賽先發對戰委內瑞拉隊，投3.2局，被敲2支安打、失1分。
中華隊在預賽以4勝1敗、分組第2晉級複賽，已是史上最佳成績；進入複賽，中華隊昨天以0比2惜敗委內瑞拉隊，美國隊以1比9不敵日本隊，雙方台灣時間上午11時於東京巨蛋對決，都要力拚首勝。
陳柏清16日預賽時先發對上日本隊，用58球投3.1局，被敲2支安打，投3次保送、1次三振，失3分含2分責失，雖自評表現不理想，但面對強敵仍不退縮的穩定表現仍受肯定，他當時也說：「希望下次可以討回來。」
美國隊預賽成績3勝2敗，以A組第2名晉級複賽；索夏（Mike Scioscia）昨天被問到對戰中華隊的想法時表示，中華隊打者腳程很快，且很多左打，「我們看了很多影片」，但幾乎沒在現場看過，只能盡量研究投手，找出應對方法。
他說，中華隊有韌性、很積極進攻，也能打小球戰術，最大印象還是強力左打很多。
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