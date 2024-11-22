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12強賽／美先發投手追蹤3中職球隊 104盗強打考驗中華隊防盜系統

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
中華隊今天將在複賽面對美國隊。記者許正宏／攝影
中華隊今天將在複賽面對美國隊。記者許正宏／攝影

中華隊昨天在世界12強棒球賽複賽首戰不敵委內瑞拉，先吞1敗，今天面對另一支強敵美國隊，陣中共有4位百大新秀，另外還有3名排在自家農場前10的好手，其中辛普森（Chandler Simpson）握有聯盟打擊王、盜壘王數據，單季跑出104盗，考驗中華隊投捕的防盜系統。

中華隊首戰遭到完封，美國隊昨天晚場的戰況也不太理想，以1：9被日本隊慘電，打線吞下16次三振，被K成美製電風扇。

美國隊班底多為小聯盟潛力新秀，加上9位有大聯盟資歷的選手，預賽3勝2敗排名分組第二晉級。陣中有幾位需要注意的打者，小熊體系的蕭爾（Matt Shaw）在預賽以近6成打擊率敲出11支安打、2轟，貢獻12分打點，道奇體系的瓦德（Ryan Ward）敲5安打就有4支是全壘打。

光芒體系的辛普森以破5成打擊率敲出11支安打，更大的武器來自腳程，預賽跑出6盜，他本季在小聯盟（2A加高階1A）的數據更是令人吃驚的104盜。

中職盜壘王陳晨威在練球日的訪問上得知這項數據也嚇到，先好奇他的出賽數後驚呼「110場、104盜？有點扯。」他說長期賽季幾乎每天都在出賽，這樣的盜壘數驚人在「怎麼可能不累？」儘管美職使用較大的壘包，但陳晨威認為能跑到100多盗，和壘包大的關係應該不大，可能和小聯盟投捕比較沒在看管有影響。

中華隊今天由左投陳柏清先發，美國則是推出具有兩年大聯盟資歷的格羅茲（Zac Grotz），本季在墨西哥聯盟取得7勝1敗、防禦率2.58佳績，一度進入中職球隊的洋投獵才雷達中，但被母隊加碼留下，目前個人IG追蹤的中職球隊仍有富邦悍將、中信兄弟、台鋼雄鷹隊。

世界棒球12強

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