12強賽／關鍵戰今推陳柏清抗美

中華隊在世界十二強棒球賽複賽首戰吞敗，讓晉級冠軍賽的道路難度調高，今面對同為一敗的美國隊一戰，交到台鋼雄鷹隊左投陳柏清手中，繼預賽對日本隊，如今要以菜鳥之姿再戰強敵。

陳柏清本季繳出六勝十敗、防禦率三點五三，他是雄鷹唯一的十二強代表，預賽對日本隊先發三點一局僅被敲兩安，但丟掉三分（兩分責失），今天一戰將是他在本屆賽會的第二度登板。

中華隊先吞一敗，今中午對美國隊贏球的壓力極大，因為若輸給美國隊，晉級冠軍賽的機會就相當渺茫。中華隊僅剩三隊一勝二敗比較對戰優質率晉級的機會（需委內瑞拉隊三勝），且若晚上日本隊擊敗委內瑞拉隊，就確定中華隊無緣冠軍賽。

美國隊班底多為小聯盟好手，加上幾位有大聯盟資歷的老將，昨晚複賽首戰以一比九輸給地主日本隊。陣中有多位需要注意的打者，小熊體系的蕭爾以近六成打擊率敲出十一支安打、兩轟，道奇體系的瓦德敲五安打就有四支是全壘打，光芒體系的辛普森以破五成打擊率敲出十一支安打，更大的武器來自腳程，預賽跑出六盜，而他本季在小聯盟的數據更是令人吃驚的一○四盜。

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