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12強賽／單場三安 陳傑憲仍懊惱

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
陳傑憲單場敲三安打，延續預賽時的火燙表現。特派記者許正宏／攝影
陳傑憲單場敲三安打，延續預賽時的火燙表現。特派記者許正宏／攝影

中華隊隊長陳傑憲到了東京一樣罩，昨天單場三安打加一顆觸身球四次上壘，但火燙的打擊表現賽後，卻對中華隊分數掛蛋有歉意。

羅戈在富邦悍將隊的投球就相當有壓制力，披上國家隊戰袍後繼續Ｋ暈台灣打者，昨天先發四局無失分，陳傑憲是少數可以攻略他的打者。陳傑憲指出，羅戈的狀況好，而且不囉唆就是攻擊好球帶，因此他也積極出棒，第一支安打沒有打到設定的球種，可以擊出安打算運氣好。

「我比較CARE的是第二支安打。」陳傑憲掃到左外野線邊，眼看應是長打，但左外野手羅德里奎茲追球、接球、再一個大轉身展現精準又流暢的傳球，將陳傑憲擋在二壘前出局毫無懸念。陳傑憲出局傻眼，也只能苦笑、佩服對手傳得又準又快。

「感覺左外野手好像離那球有點距離，所以當下目標就是二壘，但死在五步前，第一次遇到這種狀況。」陳傑憲對這一個出局數抱憾，「我覺得很可惜，如果我不要死掉的話，結果來說，加上頌恩那支安打（二壘打），我相信會有得分機會。」

陳傑憲說：「我自己的MISS很懊惱，雖然表現還不錯，有三支安打、一個保送，但我覺得那個狀況如果我有好好做，球隊會有不一樣的結果。」

世界棒球12強 陳傑憲

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