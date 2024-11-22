12強賽／複賽首戰吞敗 曾總：更快應變 結果可能不同

中華隊前進東京巨蛋，昨天在世界十二強棒球賽複賽首戰遭到委內瑞拉隊封鎖整場，以○比二落敗。總教練曾豪駒看團隊投打表現都不差，但都差了一點點，投手一顆失投球、打線少了適時一擊，導致比賽落敗，但他相信下一戰會更好，「因為我們就是這樣走過來的。」

本屆最終四強正好就是預賽投手防禦率前四名的球隊，昨天台委之戰就上演一場投手戰。委內瑞拉隊由富邦悍將隊洋投羅戈先發，四局投球任內壓制中華隊打線，後續頻頻換投，讓中華隊不及掌握，最終全場分數掛蛋。中華隊先發投手黃子鵬則是四點二局失兩分，在第四局挨了第四棒培瑞茲的兩分砲，成為決定全場勝負的一棒。

總教練曾豪駒指出，羅戈的狀況不錯，打線在第一輪揮擊到比較多引誘球是可惜的地方，過程中也非沒有機會，第四、五局都有機會出現卻未能掌握。

中華隊打線吞下十三Ｋ也是團隊本屆賽會單場最多三振，曾豪駒扛責，他說：「責任還是在教練這邊，如果當下可以更快應變，可能結果會不一樣。」他指出，委內瑞拉隊換投節奏快，如果無法及時掌握，就會處於比較被動，選手都在努力突破，教練也要協助做出應對。

黃子鵬上一屆就是十二強成員，但最終成為觀光團、並未出賽，昨天終於在東京巨蛋站上投手丘，他也深受感動，「一進牛棚，就又回憶起五年前，有點感動是因為終於踏上來（投手丘），真的輪到我了，自己有堅持住才能被我拚到。」

對於挨轟的打席，黃子鵬指出球的位置是自己想要的，但確實沒有執行好，吃球不夠完整，讓對手輕輕一碰就帶出去。東京巨蛋中左、中右外野全壘打牆距離較短，這一球在中左外野的方向正好越過全壘打牆，黃子鵬也坦言：「打出去以為只是高飛球。」但他說到對手力量大，如果投球有點閃失，可能就會挨轟，這一球是自己執行不夠完美。

中華隊在複賽以敗局出發，今天與美國隊之戰將有搶勝壓力，一旦輸球落入兩敗，就必須寄望有三勝球隊出現，才有可能形成另外三隊都是一勝兩敗且戰績互咬，將比較對戰優質率決定晉級球隊。

商品推薦