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12強賽／不是林昱珉！陳柏清對美國 對壘與悍將無緣的柴戈
中華隊在世界12強棒球賽複賽首戰吞敗，讓想要晉級冠軍賽的道路難度調高，明天面對美國隊一戰交到台鋼雄鷹隊左投陳柏清手中，繼預賽對日本隊，如今要以菜鳥之姿再戰強敵。美國隊推出曾外傳加入富邦悍將隊的格羅茲（Zac Grotz），球迷曾為他取名「柴戈」，但後來因母隊加碼留下，悍將轉而簽下藍力。
陳柏清本季繳出6勝10敗、防禦率3.53，他是雄鷹唯一的十二強代表，預賽對日本隊先發3.1局僅被敲2安，但丟掉3分（責失2分），明天一戰將是他在本屆賽會的第二度登板。
中華隊先吞1敗，明天中午對美國隊贏球的壓力極大，因為若不幸輸給美國隊，晉級機會就相當渺茫，中華隊僅剩3隊1勝2敗比較對戰優質率晉級的機會（需委內瑞拉隊3勝），且若晚上日本隊擊敗委內瑞拉隊，就會確定中華隊無緣冠軍賽。
美國隊班底多為小聯盟好手，加上幾位有大聯盟資歷的老將，預賽3勝2敗排名分組第二晉級。陣中有多位需要注意的打者，小熊體系的蕭爾以近6成打擊率敲出11支安打、2轟，貢獻12分打點，道奇體系的瓦德敲5安打就有4支是全壘打，光芒體系的辛普森以破5成打擊率敲出11支安打，更大的武器來自腳程，預賽跑出6盜，而他本季在小聯盟的數據更是令人吃驚的104盜。
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