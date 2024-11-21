12強賽／小園海斗雙響砲、狂攻7打點 日本狂電美國奪6連勝

世界12強棒球賽複賽第2戰，日本隊今晚以地主身分迎戰美國隊，來自日本職棒廣島隊的二壘手小園海斗火力大爆發，5局下揮出兩分打點三壘打，打破平手局面，7、8局下連續開轟，締造雙響砲紀錄，幫助日本9：1獲勝，本屆賽事6連勝，仍是唯一不敗的球隊。

日本先發投手高橋宏斗開賽連飆3K，用70球完成4局任務，每局都投出三振，被揮出兩支安打、出現1次保送，一共送出8K，完全封鎖美國打線。

美國推出44歲左投希爾（Rich Hill）應戰，這位大聯盟生涯20年投出90勝的老將，也讓日本吃足苦頭，投完4局退場只用58球，被揮出1支安打，送出5次三振，兩隊0：0僵持。

日本第2任投手隅田知一郎5局上登板，面對首名打者湯瑪斯（Colby Thomas）被轟出陽春砲，美國攻下全場第1分。

日本5局下面對美國中繼投手湯普森（Darrell Thompson），立刻展開反攻，1出局後源田壯亮、佐野惠太、坂倉將吾連續安打追平比數，2出局後小園關鍵三壘打攻下兩分，以3：1超前比數。

日本7局下攻勢再起，佐野安打後由五十幡亮汰代跑，雖盜向二壘失敗，接著坂倉、桑原將志連續觸身球上壘，小園面對美國第6任投手米爾斯（Zane Mills）轟出3分砲，擴大成領先5分，美國大勢已去。

8局下，五十幡觸身球後盜壘成功，桑園適時安打攻下1分，接著小園轟出右外野兩分砲，苦主是維厄（Cam Vieaux），日本終場以8分之多大勝。

小園5打數3安打，本屆賽事個人首轟、第2轟出爐，全場攻下7分打點，成為日本贏球最大功臣。

日本動用5名投手，隅田中繼2局失1分奪勝，北山亘基、藤平尚真、横山陸人各投1局無失分，全場只被揮出6支安打，狂飆16次三振；美國用了7名投手， 一共被揮出11支安打，湯普森只投0.1局，面對4人次被揮出3支安打，失3分吞敗。

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