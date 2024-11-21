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12強賽／北市府周末成「第二主場」 與小龍女應援為中華隊加油

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
中華隊在「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽」表現亮眼，力退各國列強成功挺進日本東京舉行的超級循環賽4強複賽，再次引爆全台國球瘋。圖／北市體育局提供
中華隊在「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽」表現亮眼，力退各國列強成功挺進日本東京舉行的超級循環賽4強複賽，再次引爆全台國球瘋。圖／北市體育局提供

世界12強賽4強賽於日本東京巨蛋開打，中華隊目前也在其中，北市體育局表示，將於周末於北市府大樓一樓中庭架設大螢幕，直播台日大戰與最終決賽，台北市長蔣萬安與味全龍小龍女們將出席，歡迎民眾到場一起為中華隊加油。

體育局表示，中華隊於此次世界12強棒球賽預賽全員完美發揮，以4勝1負佳績成功進軍日本東京，也締造世界一級棒球賽事最佳成績，賽事期間球迷們展現的強力「台式應援」也令外敵為之震動膽寒，為延續這股氣勢，體育局將於北市府大樓一樓中心架設250吋的LED大螢幕直播，邀請民眾觀賞。

體育局說，當天包含市長蔣萬與味全龍應援團「兆亨」及啦啦隊「小龍女」們，率世壯運吉祥物「壯寶」與北府吉祥物「熊讚」，將與所有球迷共同重現在大巨蛋嘶吼吶喊加油氣勢，讓北市府化身為第二主場，為中華隊送上應援力量與遙遠祝福，見證台灣棒球輝煌時刻。

局長王泓翔表示，11月23日晚間6時開打的「台日大戰」將於下午4時30分開放入場，當天將有「小龍女」啦啦隊女孩琪琪、馬妹、蘿拉、心璇到場與球迷們一同應援，隔天將視中華隊賽況於11月24日現場直播上午11時季軍戰或晚間6時的冠軍戰，賽前1個半小時開放入場，「小龍女」啦啦隊女孩琪琪、賴可、星岑、芮妮接力為中華隊加油。

體育局補充，現場也會免費發放限量加油棒、小國旗及國旗紋身貼紙等應援小物，歡迎所有球迷一同來為台灣健兒們加油吶喊、目標金盃登頂世界第一。

世界棒球12強

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