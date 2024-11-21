12強賽／中華隊長陳傑憲抽到藥檢！專家一句話緩解國人緊張

棒球12強賽事如火如荼進行中，中華隊在4強賽首戰對上委內瑞拉，雖遭對手完封，現場與電視機前球迷仍熱情應援，而隊長陳傑憲和2名隊友，賽後被抽到藥檢。專家指出，民眾不用太過緊張或質疑選手，這是重大國際賽事的例行作為，一般而言，如結果無異常，在收到檢體後10至14天會有結果，球迷或許可以換個角度想，是比較優秀的運動員才會被抽到。

中華隊今天以0：2不敵委內瑞拉隊，打線敲出7安打難以串連，但陳傑憲一人就敲3安打，他今天除投入賽事外，賽後也和其他2名隊友林安可及李凱威，一起進行藥檢抽查，他受訪時表示，自己其實很少被抽到，所以這次滿意外的。

不過民眾看到「藥檢」也不用太緊張，台灣運動禁藥管制學會副秘書長簡呈恩說，這其實是國際賽事進行的例行作為，且陳傑憲從預賽以來的表現都很好，「真的也是很剛好抽到他而已啦」，運動員也很常被告知，要做好隨時可能被藥檢的準備，支持者也可以換個角度想，或許正是因為表現優秀才會被挑到。

運動員在進行藥檢時，可能會被要求提供尿液或血液檢體，簡呈恩指出，藥檢多半會採取尿檢，主要是因為採檢容易，血檢則牽涉到執行人員需要採檢資格等；至於檢驗的內容，則是依照世界運動禁藥管制組織（WADA）公布的「運動禁用清單」，由認證實驗室檢驗禁用物質，如常聽到的利尿劑、類固醇等。

簡呈恩表示，WADA對於運動禁藥有幾個原則，包含提升運動表現、傷害運動員的身體健康，以及影響比賽公平性等，且不只物質，有些方法也會被列入這個清單，例如新北國王當家球星林書豪，今年3月被爆出，接受靜脈雷射，同樣誤觸禁藥規定，「任何方法或物質，只要符合其中2項，就會被納入禁藥清單」。

球迷關注藥檢結果何時出爐，簡呈恩說，如檢測無異常，依流程一般會在收到檢體後10至14天有結果，但如果被驗到禁用物質的話，因為需要反覆檢測，就可能會耗時更久，且因為檢體會保存一段時間，以奧運為例，就是保存10年，在這段時間內，可能會出現新的檢測方法，可用來檢驗當下驗不到的物質，才會有一些選手奪牌後，因此被追回獎牌。

台北市藥師公會常務理事温致群舉例，美國職籃球星柯瑞（Stephen Curry），在今年奧運男籃金牌戰後，因為表現極佳，也同樣需要進行藥檢，檢體送到認證實驗室後，需要一段時間的檢測分析，結果不會當下就出來。

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