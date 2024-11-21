12強賽／前MLB球員開轟救了委國 官網：黃子鵬失投滑球被逮中
委內瑞拉隊今天在世界12強棒球賽複賽首戰以2：0擊敗中華隊，培瑞茲（Carlos Perez）4局下兩分砲成為致勝一擊；12強賽官網指出，這位前大聯盟球員逮中黃子鵬失投滑球，攻下這場比賽所有分數。
培瑞茲擁有5年大聯盟資歷，打過天使、運動家隊，主要擔任捕手和一壘手，去年在運動家出賽66場，今年整季都在運動家3A，合計112場有27支全壘打，攻下77分打點。
培瑞茲今天擔任先發捕手、打第4棒，面對中華隊先發投手黃子鵬，首局揮出二壘滾地球出局，4局下看到第1球就出棒，逮中123公里滑球，轟上左外野看台，攻下勝利打點。
他說：「就是在等變化球，他的滑球掉得不夠低被我咬中。」
中華隊在台北大巨蛋5場預賽吸引超過15萬人次進場，以B組排名第2闖進四強複賽禦，仍有不少熱情球迷前進東京，今天中華隊、委內瑞拉隊之戰有6790人進場觀戰，以台灣球迷居多。
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