12強賽／江坤宇、曾頌恩打擊發揮 聽到應援很感動

世界12強棒球賽中 隊打線今天遭委內瑞拉完封，不過江坤宇、曾頌恩都有表現，他們指出，很感謝到場的台灣球迷，在東京還可以聽到大聲應援，「會打出感動球迷的比賽。」中華隊今天全場出現7支安打，不過攻勢沒能串聯，最後1分未得，以0比2落敗。打線中除了陳傑憲3安猛打賞，江坤宇也敲出2支安打，另外曾頌恩敲出1支二壘安打。

面對中職富邦悍將洋投羅戈（NivaldoRodriguez），賽後江坤宇表示，羅戈今天非常難突破，不論是直球、曲球跟變速球，都很有威力。雖然今天沒能搶勝，不過江坤宇說：「大家守備、打擊都滿拚的，來這邊就會想要一直贏。」

江坤宇也指出，雖然今天比較可惜落敗，「休息一下，明天又是新的一天，對美國大家也都會盡力在場上，希望打出感動台灣球迷的比賽。」

從羅戈手中敲二壘安打的曾頌恩表示，羅戈因為是中職投手，打起來並不陌生，「不過他今天變化球狀況好，我設定單一球種去攻擊，2好球盡量別那麼好被解決，前面有纏鬥，想辦法擊中球，剛好有找到洞，結果算不錯。」

雖然來到東京巨蛋比賽，不過今天右外野、一壘側有相當多台灣球迷到場應援，今天共有6790人進場，以台灣人居多。江坤宇說：「真的很多台灣人，加油聲從右外野一路延伸到一壘，台灣人真的很厲害，謝謝所有球迷，來這邊還能聽到那麼大聲的應援，我們相當幸福。」

曾頌恩也指出，今天聽到應援聲有嚇到，「在守備的時候，委內瑞拉只有他們的聲音，但在我們進攻時，聽得到很多球迷幫我們應援，應援曲都是自己熟悉的，不會覺得很陌生，滿享受的。」

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