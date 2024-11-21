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12強賽／原定勝騎士先發變成牛棚日 委國教頭肯定中華隊好表現
委內瑞拉隊今天在世界12強棒球賽複賽首戰，原本想要推出統一獅隊洋投勝騎士（Mario Sanchez）登板先發，對決熟悉的中華隊打線，後來改用8名投手車輪戰，還是聯手2：0完封勝，委內瑞拉隊總教練羅培茲（Omar Lopez）賽後也談到贏球原因。
委內瑞拉隊打線全場6支安打，還比中華隊少1支，但4局下連續出現3支安打，4棒培瑞茲（Carlos Perez）兩分砲打下江山。
羅培茲表示，這場比賽本來應是勝騎士先發，但他因為簽證問題無法到場，在調度上變成投手群的「牛棚日」，兩隊互相不熟，就看誰的錯誤最少、能夠掌握優勢，委內瑞拉有做到這點。
富邦悍將隊洋投羅戈先發4局，被揮出3支安打、送出5次三振，接下來7名投手也壓制中華隊打線，這8人一共飆出13次三振，合力保住勝果。
羅培茲表示，沒有「大的先發投手」，必須用這種方式車輪戰，基本用法就是派出多位投手登板。
中華隊5局上一出局攻占滿壘，接下來兩名打者出局留下殘壘，失去得分機會，羅培茲也說：「中華隊當時有非常好的機會，但我們守下這一局。」
他表示，這是很好的比賽，兩隊都有很好表現，「或許就是一個失誤，或是一顆球的差別而已，我們有辦法揮出全壘打。」
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