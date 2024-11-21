12強賽／為中華隊加油 朱立倫：大麥克加可樂、壽司拉麵拉出來

世界12強棒球賽中，中華隊0:2委不敵內瑞拉，而明天就要對戰美國，情況也引發各界關注。國民黨主席朱立倫出席活動時，西裝外套別上中華隊的徽章，他表示，真的可惜，大概是鮪魚蛋餅吃不夠，明天要吃大麥克，還要加可樂，後天更要壽司拉麵都通通拉出來，打敗日本。

中華隊在東京巨蛋的第一場比賽踢到鐵板，打線遭到封鎖，終場以0：2不敵委內瑞拉隊，在世界12強棒球賽複賽首戰吞敗，讓國人感到相當惋惜。朱立倫今下午出席中華民國工商婦女協會愛在新北「好日子 愛心平台」捐贈活動前接受媒體聯訪。

朱立倫表示，這真的好可惜，大概今天加油吃鮪魚蛋餅不夠多、不夠強，明天要吃大麥克，還要加可樂，希望明天擊敗強敵美國隊，後天更是重點，壽司拉麵都通通拉出來，一定要打敗日本。 國民黨朱立倫今下午出席中華民國工商婦女協會愛在新北「好日子 愛心平台」捐贈活動。記者李成蔭／攝影

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