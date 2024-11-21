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12強賽／悍將「雙戈」封鎖中華隊 富藍戈相約中華隊冠軍賽見

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
富藍戈。記者許正宏／攝影
富藍戈。記者許正宏／攝影

富邦悍將隊「雙戈」今天在世界12強棒球賽複賽面對中華隊登板，幫助委內瑞拉以2：0擊敗中華隊，富藍戈對於這樣的體驗直呼有趣，也為中華隊祈禱，希望他們可以擊敗美國、日本，再於冠軍賽相見。

羅戈今天擔任先發投手，繳出4局無失分、5K好投，富藍戈則是臨到最後一個出局數上場，面對江坤宇標出再見三振。

談到羅戈的好投，中華隊總教練曾豪駒指出，羅戈的狀況不錯，第一輪在設定上揮擊到比較多引誘球，是比較可惜的地方，但過程中不是沒有機會，「第四、五局都有機會，沒有掌握住，比賽就是這樣，沒有掌握住機會就是這樣的結果。」

披上國家隊戰袍面對一群熟悉的面孔，富藍戈也說自己幾乎認識所有中華隊球員，包括今天被他解決的「90號（江坤宇）」，「真的非常有趣，很特別的經驗。」他說當下就是想要贏球、把比賽拿下來。

江坤宇遭到富藍戈三振，以各自國家隊身分對戰的感覺，他認為和中職賽季沒有太大差異，只是可能因為是國際賽，所以腎上腺素更高、球威就更好。

江坤宇。記者許正宏／攝影
江坤宇。記者許正宏／攝影

世界棒球12強

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