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12強賽／目標二壘卻死在五步前 陳傑憲3安卻對其中1支耿耿於懷

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
陳傑憲。記者許正宏／攝影
陳傑憲。記者許正宏／攝影

中華隊今天以0：2不敵委內瑞拉隊，打線敲出7安打難以串連，而其中隊長陳傑憲一人就敲3安打，延續預賽的好手感，但賽後卻對第二支安打耿耿於懷，「如果我不要死掉的話…」。

羅戈今天的登板壓制中華隊打線，4局投球僅被敲3安打、5次三振，陳傑憲有2安是打羅戈。談到羅戈此役表現，陳傑憲說從第一局就看得出企圖心很強，「沒有囉唆，一直丟進好球帶，拿他的直球、曲球、變速球在對付我們。」面對今天羅戈的狀態，陳傑憲說只能積極出棒，其實第一打席的安打也沒打到自己設定的球種，算是有點幸運。

「我比較care的是第2支安打。」他掃到左外野線邊，眼看應是長打，但左外野手H.羅德里奎茲（Herlis Rodriguez）追球、接球、再一個大轉身展現精準、流暢的傳球，將陳傑憲擋在二壘前出局毫無懸念，陳傑憲也只能苦笑、佩服對手傳得又準又快。

「感覺左外野手好像離那球有點距離，所以當下目標就是二壘，但死在5步前，第一次遇到這種狀況。」陳傑憲對這一個出局數抱憾，「我覺得很可惜，如果我不要死掉的話，結果來說，加上頌恩那支安打，我相信會有得分機會。」

陳傑憲說：「我自己的miss很懊惱，今天雖然表現還不錯，3支安打、1個保送，但我覺得那個狀況如果我有好好做，球隊會有不一樣的結果。」

陳傑憲。記者許正宏／攝影
陳傑憲。記者許正宏／攝影

世界棒球12強

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