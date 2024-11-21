12強賽／張奕東蛋初體驗飆霸氣好投 目光飄向觀眾席「我在找媽媽」

中華隊今天以0：2不敵委內瑞拉隊，在世界12強棒球賽複賽吞下敗績，張奕中繼1.1局表現精采，但這回無緣當中華隊的「勝利男神」，賽後看這場惜敗，張奕說：「明天還有比賽，今天讓它過去，不好的就反省，明天做好準備。」

中華隊今天由黃子鵬先發，投4.2局被敲5安打、失2分，後續啟用牛棚作戰，張奕為第二任後援投手，他在第6局登板，跨局數投球，以12球乾淨俐落面對4人次都解決。

張奕上屆雖是中華隊王牌先發，但兩場先發勝投都不在東京巨蛋，旅日生涯也沒在這裡出賽過，今天才是首度解鎖東京巨蛋的出賽經驗，他也說：「終於踏上投手丘，享受當下的投球。」他在退場時目光望向看台，他笑說：「我在找我媽吧！找不到就算了。」他說賽前已有看到媽媽，但當下腦中都是接下來會碰到的打者、策略，沒有時間想太多。

張奕上一屆2019年先發兩場都奪勝，本屆中繼兩場，都因先發投手不滿5局，由張奕以貢獻度拿下勝投，4勝早已是12強賽史勝投王；此役他在落後時登板，中華隊未在他投球任內逆轉戰局，確定無緣推進連5場登板奪勝，但生涯已在這項賽事累積17.2局防禦率仍是0。

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