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12強賽／以為只是飛球卻變兩分砲 黃子鵬點出這球有一點不完美

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
中華隊今天在東京巨蛋迎戰委內瑞拉，黃子鵬（圖）先發4.2局被敲5安打、失2分。記者許正宏／攝影
中華隊今天在東京巨蛋迎戰委內瑞拉，黃子鵬（圖）先發4.2局被敲5安打、失2分。記者許正宏／攝影

黃子鵬在本屆世界12強棒球賽第三度為中華隊扛起對南美球隊的戰役，今天挨了第四棒培瑞茲（Carlos Perez）的兩分砲，成為決定勝負一棒，中華隊終場以0：2輸給委內瑞拉。黃子鵬對這一仗有感動、也有可惜，坦言挨轟那一球有做得不完美的地方。

黃子鵬面對委內瑞拉先發4.2局失2分，唯一失分就是那支兩分砲，黃子鵬談到挨轟的打席，他說其實並沒有失投，但確實沒有掌握好，因為球的位置是自己想要進攻的位置，「但吃球沒有吃得很完整，導致到後面沒有照預期過去，就被輕輕帶到。」他說對手本身力量大，就被打成全壘打。

這一球在東京巨蛋正好飛越左外野全壘打，黃子鵬也直言：「打出去以為是高飛球。」若是在台北大巨蛋可能不會過牆，但黃子鵬說：「發生就發生了，每隊的條件都是一樣。」他檢討自己，「如果吃球沒有完整，以他們的力量，有點閃失就會被打。」

黃子鵬上屆12強賽就是中華隊一員，但最終成為觀光團，並未出賽，今天終於在東京巨蛋踏上投手丘，他自己也被感動到，「今年一進牛棚，就有回憶起五年前，今天有點感動是終於踏上來（投手丘），真的輪到我自己，自己有堅持住才能被我拚到。」

黃子鵬。記者許正宏／攝影
黃子鵬。記者許正宏／攝影

黃子鵬。記者許正宏／攝影
黃子鵬。記者許正宏／攝影

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