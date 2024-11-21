圖輯／中華不敵委內瑞拉0比2吞敗 12強複賽首戰吞敗

2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊今天在東京巨蛋迎戰委內瑞拉，中華隊打線遭到封鎖，在東京巨蛋的第一場比賽以0：2不敵委內瑞拉隊，在世界12強棒球賽複賽首戰吞敗。

中華隊由黃子鵬先發4.2局被敲5安打、失2分，開賽面對第一位打者阿馬里斯塔（Alexi Amarista）就被敲出安打，也是他在本屆賽會被敲的第一支安打，接下來連續解決9位打者，第4局黃子鵬在壘上有人的情況下，遭第4棒培瑞茲（Carlos Perez）轟出兩分砲，成為決定此役勝負的一棒。

牛棚由王志煊、張奕、黃恩賜、莊昕諺依序登板，都凍結住委內瑞拉的分數，但打線攻不下分數，躲不過完封命運，這也是中華隊在本屆賽會首度全場得分掛蛋。 中華隊今天在東京巨蛋迎戰委內瑞拉，黃子鵬（右二）先發4.2局被敲5安打、失2分。記者許正宏／攝影 2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊今天在東京巨蛋迎戰委內瑞拉，中華隊打線遭到封鎖，在東京巨蛋的第一場比賽以0：2不敵委內瑞拉隊，在世界12強棒球賽複賽首戰吞敗，隊長陳傑憲（中）帶領隊員向觀眾鞠躬致意。記者許正宏／攝影 中華隊今天在東京巨蛋迎戰委內瑞拉，黃子鵬（圖）先發4.2局被敲5安打、失2分。記者許正宏／攝影 2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊今天在東京巨蛋迎戰委內瑞拉。記者許正宏／攝影 2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊今天在東京巨蛋迎戰委內瑞拉，中華隊打線遭到封鎖，在東京巨蛋的第一場比賽以0：2不敵委內瑞拉隊，在世界12強棒球賽複賽首戰吞敗。記者許正宏／攝影 2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊今天在東京巨蛋迎戰委內瑞拉，中華隊打線遭到封鎖，在東京巨蛋的第一場比賽以0：2不敵委內瑞拉隊，在世界12強棒球賽複賽首戰吞敗，隊長陳傑憲（中）帶領隊員向觀眾鞠躬致意。記者許正宏／攝影 中華隊今天在東京巨蛋迎戰委內瑞拉，黃子鵬（右）先發4.2局被敲5安打、失2分。記者許正宏／攝影 2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊今天在東京巨蛋迎戰委內瑞拉，中華隊打線遭到封鎖，在東京巨蛋的第一場比賽以0：2不敵委內瑞拉隊，在世界12強棒球賽複賽首戰吞敗。記者許正宏／攝影 中華隊今天在東京巨蛋迎戰委內瑞拉，黃子鵬（圖）先發4.2局被敲5安打、失2分。記者許正宏／攝影 第4局第4棒培瑞茲（Carlos Perez）轟出兩分砲，成為決定此役勝負的一棒。記者許正宏／攝影 第4局第4棒培瑞茲（Carlos Perez）轟出兩分砲，成為決定此役勝負的一棒。記者許正宏／攝影

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