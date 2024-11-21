12強賽／5局滿壘沒換代打有考量 曾豪駒談失策在委國換投快

中華隊在東京巨蛋的首場比賽出師不利，今天以0：2不敵委內瑞拉隊，世界12強棒球賽以敗局出發，總教練曾豪駒賽後認為投打表現其實不差，投手一顆失投球被掌握、打線少了關鍵一擊，今天的失策是委內瑞拉隊的換投快速，讓中華隊難以掌握。

曾總指出：「羅戈一開始狀況不錯，第一輪揮擊到比較多引誘球，比較可惜，不是沒有機會。第四、五局都有機會，沒有掌握住，比賽就是這樣，沒有掌握住機會就是這樣的結果。」

中華隊在第5局有滿壘的嗆司，陳晨威遭到三振、林立則是擊出飛球出局，被問到當時換代打的可能性，曾豪駒回應：「那時覺得投手控球不是很好，當下考量晨威對左投不差，如果可以擊到球，以他的腳程也有可能上壘。」他說當下就是一個選擇，「失敗了就是教練來承擔，責任在於我。」

中華隊打線今天吞下13K，為團隊本屆賽會單場最多K，曾豪駒扛責，他說：「責任還是在教練這邊，如果當下可以更快應變，可能結果會不一樣。」

曾豪駒也提到，委內瑞拉隊今天在羅戈的4局好投之後，後面頻頻換投，「今天委內瑞拉隊的換投節奏是非常快的，如果沒有掌握，就是處於被動，球賽中球員都在想辦法突破。」被問到是否與情蒐有關，曾豪駒連忙說不，「不是，這不關情蒐的事，這是我們（教練）需要盡快做出反應。」

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