12強賽／3安猛打躍居雙冠王 陳傑憲是大會唯一6成打者

世界12強棒球賽複賽今天在東京巨蛋開打，中華隊全場出現7支安打，但無法得分，以0：2不敵委內瑞拉隊，陳傑憲揮出3支安打，打擊率升至6成47，躍居大會榜首，11支安打也並列第1。

中華隊安打數比委內瑞拉多1支，但對方投手車輪戰奏效，8人聯手飆出13次三振，只出現兩次四死球，讓中華隊一路掛零。

陳傑憲在預賽5戰打擊率5成71，只落後美國隊蕭爾（Matt Shaw）的5成79，今天1、4、6局上連續3個打席揮出安打，第8局因觸身球上壘，全場4個打席都上壘，成為大會唯一打擊率超過6成的打者。

陳傑憲3安猛打，讓蕭爾打擊率退居第2，日本隊森下翔太5成71排名第3。

另外，陳傑憲6戰累積11支安打，也和美國隊辛普森（Chandler Simpson）、蕭爾、荷蘭隊葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）並列領先。

陳傑憲預賽上壘率6成67，本來就在大會排名第1，今天賽後升至7成27，接著是森下翔太6成36，辛普森和蕭爾都是6成09並列第3。

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