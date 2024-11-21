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12強賽／中華隊進4強刷新歷史！「一日球迷」消失了 齊喊：明年看中職

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊在世界12強棒球賽B組預賽以4勝1敗成績，挺進東京四強複賽。圖／聯合報系資料照
中華隊在世界12強棒球賽B組預賽以4勝1敗成績，挺進東京四強複賽。圖／聯合報系資料照

2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊今（21日）首戰委內瑞拉，日本東京巨蛋湧入許多台灣人到場應援。中華隊首次晉級4強，好成績也在國內掀起棒球熱潮，有球迷見狀感嘆，盼這群12強國際賽球迷，明年都能轉成CPBL中職球迷，繼續支持他們。

近日台灣因中華隊在12強賽的精彩表現再次掀起棒球熱，一位棒球迷在19日時發文向被吸引來的「一日球迷」喊話，希望未來能轉換成CPBL中職球迷，挑1、2位喜歡的球員，支持他的球隊、認識他的隊友、到場觀看他的球賽，「讓台灣職棒的優秀球員，能受到更多球迷的喜愛」。

誠心喊話讓不少球迷大表認同，也有「一日球迷」前來告白自己已成功轉生成某隊或某人的球迷了，「一日球迷真的想入坑惹」、「很久沒看中職了，但是明年球季已經跟朋友約好要進場加油了」、「以前只看美職，明年要進球場支持台鋼雄鷹，靦腆但是面對日本不畏懼的柏清很棒」、「一定會有的！我是看完經典賽，發現國民柯基阿坤，然後開始進場的爪迷」、「我已經在拉我一日球迷的朋友明年陪我看我爪的比賽了」、「一定會的！我就是在2013年世界棒球經典賽看了很感動後變成中職球迷的」、「讓一日球迷真正成為愛棒球的球迷。拜託多多進場吧～球員才能有更好的環境去競爭。6球團明年一定會更棒」。

她熱情的「招生」喊話，也引來12強賽中華隊領隊兼中華職棒大聯盟會長蔡其昌關注，留言回覆「代表中華職棒，謝謝您」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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世界棒球12強 中職 經典賽

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