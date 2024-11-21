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12強賽／強！張奕賽史投17.1局ERA仍是0 但登板必勝投沒了

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
張奕。記者許正宏／攝影
張奕。記者許正宏／攝影

中華隊的勝利男神張奕，今天完成人生第一次在東京巨蛋登板，面對委內瑞拉隊演出1.1局精彩中繼，但此役確定無關勝敗，也中斷了一項紀錄，生涯在世界12強棒球賽凡登板必勝投停留在4場。

中華隊由黃子鵬先發，投4.2局被敲5安打、失2分，後續啟用牛棚作戰，張奕為第二任後援投手，他在第6局登板，跨局數投球，以12球乾淨俐落面對4人次都解決。

張奕上一屆2019年先發兩場都奪勝，本屆中繼兩場，都因先發投手不滿5局，由張奕以貢獻度拿下勝投，4勝早已是12強賽史勝投王；此役他在落後時登板，中華隊未在他投球任內逆轉戰局，確定無緣推進連5場登板奪勝，但生涯已在這項賽事累積17.2局防禦率仍是0。

世界棒球12強

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