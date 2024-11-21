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12強賽／彰化肉圓應援團 直播趴為中華隊加油

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
2024世界12強棒球賽，中華隊今天上午迎戰委內瑞拉隊，彰化縣政府在縣立美術館前廣場同步舉辦直播，縣長王惠美帶領約500位縣內中小學棒球隊及民眾一起中華隊加油。記者劉明岩／攝影
2024世界12強棒球賽，中華隊今天上午迎戰委內瑞拉隊，彰化縣政府在縣立美術館前廣場同步舉辦直播，縣長王惠美帶領約500位縣內中小學棒球隊及民眾一起中華隊加油。記者劉明岩／攝影

2024世界12強棒球賽，中華隊今天上午迎戰A組排名第一的勁敵委內瑞拉隊，彰化縣政府在縣立美術館前廣場同步舉辦直播，縣長王惠美帶領約500位縣內中小學棒球隊及民眾一起中華隊加油，民眾也排長龍索取免費的彰化肉圓。

今天到場為中華隊集氣加油的縣內中、小學棒球隊，幾乎到齊，各自穿著隊伍到場，彰化縣立美術館前雖然太陽微露，但仍吹拂著涼風，他們的情緒隨著比賽時，中華隊的表現而起伏，時而鼓掌叫好，或者嘆息。

縣長王惠美則帶領大家喊口號：「加油加油」、「安打、全壘打」，包括縣議員賴清美、許雅琳、凃淑媚、洪騰明等行政院顧問邱建富、縣農會總幹事張建豐等人，及多位校長也到場加油。

彰化縣政府在活動現場，也貼心準備500個彰化肉圓，讓大家一邊品味家鄉的美味，一邊中華隊加油，索取肉圓民眾大排長龍。

2024世界12強棒球賽，中華隊今天上午迎戰委內瑞拉隊，彰化縣政府在縣立美術館前廣場同步舉辦直播，現場並發放彰化肉圓，民眾大排長龍領取。記者劉明岩／攝影
2024世界12強棒球賽，中華隊今天上午迎戰委內瑞拉隊，彰化縣政府在縣立美術館前廣場同步舉辦直播，現場並發放彰化肉圓，民眾大排長龍領取。記者劉明岩／攝影
2024世界12強棒球賽，中華隊今天上午迎戰委內瑞拉隊，彰化縣政府在縣立美術館前廣場同步舉辦直播，現場並發放彰化肉圓，民眾大排長龍領取。記者劉明岩／攝影
2024世界12強棒球賽，中華隊今天上午迎戰委內瑞拉隊，彰化縣政府在縣立美術館前廣場同步舉辦直播，現場並發放彰化肉圓，民眾大排長龍領取。記者劉明岩／攝影
2024世界12強棒球賽，中華隊今天上午迎戰委內瑞拉隊，彰化縣政府在縣立美術館前廣場同步舉辦直播，縣長王惠美帶領約500位縣內中小學棒球隊及民眾一起中華隊加油。記者劉明岩／攝影
2024世界12強棒球賽，中華隊今天上午迎戰委內瑞拉隊，彰化縣政府在縣立美術館前廣場同步舉辦直播，縣長王惠美帶領約500位縣內中小學棒球隊及民眾一起中華隊加油。記者劉明岩／攝影

世界棒球12強

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