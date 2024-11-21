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12強賽／黃子鵬單屆3戰南美球隊 4.2局失2分挨了委國4棒兩分砲

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
黃子鵬先發4.2局失2分。記者許正宏／攝影
黃子鵬先發4.2局失2分。記者許正宏／攝影

黃子鵬在本屆世界12強棒球賽第三度過招南美球隊，今天面對委內瑞拉隊先發4.2局失2分，失血出現在第4局挨了第四棒培瑞茲（Carlos Perez）的兩分砲。

黃子鵬已在預賽相繼對多明尼加、古巴隊先發，合計7.1局未敲出安打；進入複賽後，扛起首戰面對委內瑞拉隊的任務，以56球繳出4.2局被敲5安打、失2分。

黃子鵬開賽面對第一位打者阿馬里斯塔（Alexi Amarista）就被敲出安打，也是他在本屆賽會被敲的第一支安打，接下來連續解決9位打者。

直到第4局，黃子鵬再遇危機，被首位打者敲出安打，雖馬上就靠牽制成功再把跑者變不見，但下一棒再掃安打，培瑞茲補上兩分砲。第5局則是先拿下兩個出局數後備卡斯提歐（Diego Castillo）敲安，中華隊也在此時決定換投。

世界棒球12強

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