12強賽／悍將有眼光！中華隊前4局遭羅戈好投壓制
富邦悍將隊洋投羅戈球季結束後投入國家隊，今天在世界12強棒球賽面對中華隊先發，投3局僅被敲3安打、無失分，中華隊在第4局一度有機會突破，但1次壘間出局、1次改判，讓中華隊的攻勢空手而歸。
中華隊今天在複賽首戰面對委內瑞拉隊，對手派出今年扮演富邦悍將隊王牌的羅戈擔任先發，從中職戰場到國際賽場，都對台灣打者展現壓制力，
中華隊前兩支安打都由隊長陳傑憲敲出，第4局原有機會出現長打，這球掃到左外野線邊，左外野手H.羅德里奎茲（Herlis Rodriguez）追球、接球、再一個大轉身展現精準、流暢的傳球，將陳傑憲擋在二壘前出局毫無懸念，陳傑憲也只能苦笑、佩服對手傳得又準又快。
下一棒曾頌恩敲出二壘打，讓中華隊出現第一個得點圈攻擊機會，潘傑楷打向右邊方向的滾地球，一壘手D.羅德里奎茲（Herlis Rodriguez）接球，羅戈趕去補位路上，D.羅德里奎茲眼看時間已經來不及，閃避羅戈後嘗試自己觸殺，原先被判安全上壘，後改判觸殺在前，成為該局第3個出局數。
羅戈共用52球投4局，被敲3安打、無失分，送出5次三振，靠培瑞茲（Carlos Perez）4局下的兩分砲，帶著2：0領先退場。
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