12強賽／中華隊首戰委內瑞拉！球迷曝光現場視角：台灣人把東蛋喊成主場

世界12強棒球賽進入超級循環賽，中華隊今複賽首戰對上委內瑞拉隊，許多台灣球迷紛紛湧入東京巨蛋加油，比賽途中明顯可聽到場邊球應援聲，高唱應援曲「台灣尚勇」，硬是把東京巨蛋喊成中華隊主場。

有身在東京巨蛋的球迷在threads上發出一段影片，只見片中球迷全體起立、揮舞雙手和加油棒，齊聲高唱「台灣尚勇」、「Team Taiwan」，聲勢浩大響徹全場，讓他笑說「活生生把東京巨蛋喊成主場的台灣人」，同時也羨慕表示「好想坐過去那一區喔」。不少關注球賽的網友也紛紛留言「轉播聽超大聲的！」、「好感動」。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌也在threads上表文號召「台灣人大集合」，表示「今天東京巨蛋場地方有開放大家坐一壘側與右外野應援，跟著我們一起為台灣吶喊起來吧！」，並請在東京巨蛋的球迷通知大家，還幽默地說「會長會內外野跑來跑去喲」。

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