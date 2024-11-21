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12強賽／中華隊東京奮戰 球迷「衝動購票」熱血應援

中央社／ 東京21日電
中華隊前進東京巨蛋，今天迎戰委內瑞拉，東京巨蛋外出現不少來自台灣的球迷，冒著寒風細雨來到東京巨蛋外，高舉著國旗及各式應援物品，為中華英雄們加油打氣。特派記者許正宏／攝影
中華隊前進東京巨蛋，今天迎戰委內瑞拉，東京巨蛋外出現不少來自台灣的球迷，冒著寒風細雨來到東京巨蛋外，高舉著國旗及各式應援物品，為中華英雄們加油打氣。特派記者許正宏／攝影

世界12強棒球賽複賽今天在東京巨蛋開打，雖然遠在日本，不過仍有相當多台灣球迷到現場應援，其中有很多球迷是「衝動購票」，中華隊一確定晉級複賽就馬上訂機票飛東京。

12強中華隊在預賽拿下4勝1敗佳績，是在17日擊退澳洲時就確定與日本攜手晉級複賽。中華隊今天在複賽首戰與委內瑞拉隊交手，除了中職會長蔡其昌率領中職各隊應援團長到場，帶領外野球迷喊應援，一壘側也有相當多台灣球迷到場加油。

球迷周小姐母女就是在贏澳洲那天晚上「衝動購票」，周小姐笑說：「雖然有猶豫了一下下，很瘋狂，但這是很難得的機會。」周小姐表示，這次完全就是為了中華隊飛東京，買了3場比賽的票，24日就會回台灣，一壘側門票1場1人約1萬日圓（約新台幣2135元）。

至於是否有預想到這次中華隊會打出如此優異的成績，周小姐直呼沒有想到，周小姐的媽媽笑說：「我要寫道歉表。」周小姐也說自己是象迷，最喜歡台灣隊終結者吳俊偉。

除了家人結伴同行，也有一群台灣球迷雖然是「獨旅」，不過由於中職會長蔡其昌賽前在場外發放應援毛巾，台灣球迷透過領毛巾時相認；另外，也有台灣球迷要自主發國旗給其他球迷。

有球迷雖然在中國杭州、美國波士頓唸書，不過還是為了中華隊特別飛來日本；也有球迷本來就在東京旅行，不過中華隊一確定進複賽，就聯絡旅行社改機票，延長旅行計劃；更有一家人因為買不到直飛東京機票，1個人花了新台幣5萬元飛到大阪，再轉車到東京，就是為了要到現場為中華隊加油。

世界棒球12強

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