12強賽／台委戰...台南戶外直播派對 150名球迷齊聚吶喊
2024年WBSC世界12強棒球錦標賽，中華隊挺進4強，今中午在東京巨蛋與委內瑞拉開打，台南市政府特別在永華國民運動中心中庭廣場，現場連線中華隊的比賽，吸引約150位民眾到場聲援觀賽，為中華隊吶喊打氣。
台南今天早上天氣舒適涼爽，現場也有不少支持者穿上球衣、自備加油棒，甚至有民眾帶著躺椅觀賽；有民眾表示，因家中沒有第4台，跟著先生一起到永華國民運動中心看轉播，同時跟著大家一起吶喊更有氛圍，也希望中華隊打出精彩的比賽。另外也有上班族趁中午午休時間，一起到場同樂。
台南市政府與中華電信及永華國民運動中心合作舉辦12強棒球錦標賽的戶外轉播，由永華國民運動中心提供場地，市政負責活動現場LED電視牆、燈光音響及座位區規畫，今午先安排150張座位，下午會陸續新增到200張，而該場地最多可容納300張座椅，周末會視情況增加安排，讓市民朋友一同為在東京巨蛋場上拼戰的選手們加油。
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