快訊

12強Live／6局下中華隊「轉運手」張奕投三上三下 仍0：2落後委內瑞拉

12強賽／黃子鵬單屆3戰南美球隊 4.2局失2分挨了委國4棒兩分砲

影／五億男案開庭爆衝突…夏男被嗆聲「只會跟法官哭」動手扯斷她口罩

12強賽／為中華隊應援 新北歡樂耶誕城11/23、24開直播派對

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
世界12強棒球賽中華隊挺進四強，新北市府11月23日至24日將在歡樂耶誕城舉辦直播派對。圖／新北體育局提供
世界12強棒球賽中華隊挺進四強，新北市府11月23日至24日將在歡樂耶誕城舉辦直播派對。圖／新北體育局提供

世界12強棒球賽中華隊挺進四強，新北市府今至22日在板橋轉運站廣場直播賽事，11月23日至24日在歡樂耶誕城舉辦直播派對，邀請球迷揪團來新北市民廣場為中華隊應援。新北體育局說，中華隊若奪得前三名，將推出免費活動，比如棒球課程、富邦悍將棒球隊新球季首場賽事等。

體育局說，上周在歡樂耶誕城舉辦世界12強棒球賽直播派對，吸引上萬球迷到場應援，本周六日將繼續舉辦，現場6面巨型LED大螢幕同步放送，讓球迷全程觀賽無死角，由熱血主持阿努，專業應援團、啦啦隊女孩檸檬、丹丹、慈妹等合力帶領，打造東京巨蛋第二現場，用氣勢助攻中華隊。

兩場直播派對分別在11月23日晚上6時開打的中華隊VS日本隊，11月24日將依中華隊戰果而定，WBC官方預計賽程為11時季軍戰、18時冠軍戰。此外，中華隊今日對戰委內瑞拉、22日對戰美國，縣民大道與新站路交會路口的板橋轉運站廣場LED螢幕，連2天11時播放精彩賽事。

體育局說，中華隊若奪得前三名，新北市將推出免費活動，包含棒球課程、球員密技養成體驗、運動中心體適能、游泳免費及富邦悍將棒球隊新球季首場賽事限量免費入場等；另外，線上應援留言分享助攻中華隊，還可抽台北到東京雙人來回機票。

世界12強棒球賽中華隊挺進四強，新北市府11月23日至24日將在歡樂耶誕城舉辦直播派對。圖／新北體育局提供
世界12強棒球賽中華隊挺進四強，新北市府11月23日至24日將在歡樂耶誕城舉辦直播派對。圖／新北體育局提供

世界棒球12強

延伸閱讀

京站周年慶為中華隊應援 連4天13家美食買一送一

12強賽／全壘打成中華隊贏球要素 朱育賢能否發威很關鍵

12強賽／中華隊複賽3場都先攻 陳晨威：沒晚接早就還好

12強賽／「南美專武」黃子鵬 今先發抗委內瑞拉羅戈

相關新聞

12強Live／6局下中華隊「轉運手」張奕投三上三下 仍0：2落後委內瑞拉

中華隊在世界12強棒球賽的灰姑娘故事，今天進入複賽篇章，在東京巨蛋首戰面對委內瑞拉隊，中華隊先發打線唯一變動為岳東華扛先...

12強賽／黃子鵬單屆3戰南美球隊 4.2局失2分挨了委國4棒兩分砲

黃子鵬在本屆世界12強棒球賽第三度過招南美球隊，今天面對委內瑞拉隊先發4.2局失2分，失血出現在第4局挨了第四棒培瑞茲（...

12強賽／中華隊首戰委內瑞拉！球迷曝光現場視角：台灣人把東蛋喊成主場

世界12強棒球賽進入超級循環賽，中華隊今複賽首戰對上委內瑞拉隊，許多台灣球迷紛紛湧入東京巨蛋加油，比賽途中明顯可聽到場邊球應援聲，高唱應援曲「台灣尚勇」，硬是把東京巨蛋喊成中華隊主場。 有身在東

12強賽／彰化肉圓應援團 直播趴為中華隊加油

2024世界12強棒球賽，中華隊今天上午迎戰A組排名第一的勁敵委內瑞拉隊，彰化縣政府在縣立美術館前廣場同步舉辦直播，縣長...

12強賽／中華隊東京奮戰 球迷「衝動購票」熱血應援

世界12強棒球賽複賽今天在東京巨蛋開打，雖然遠在日本，不過仍有相當多台灣球迷到現場應援，其中有很多球迷是「衝動購票」，台...

12強賽／悍將有眼光！中華隊前4局遭羅戈好投壓制

富邦悍將隊洋投羅戈球季結束後投入國家隊，今天在世界12強棒球賽面對中華隊先發，投3局僅被敲3安打、無失分，中華隊在第4局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。