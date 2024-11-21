12強賽／為中華隊應援 新北歡樂耶誕城11/23、24開直播派對

世界12強棒球賽中華隊挺進四強，新北市府今至22日在板橋轉運站廣場直播賽事，11月23日至24日在歡樂耶誕城舉辦直播派對，邀請球迷揪團來新北市民廣場為中華隊應援。新北體育局說，中華隊若奪得前三名，將推出免費活動，比如棒球課程、富邦悍將棒球隊新球季首場賽事等。

體育局說，上周在歡樂耶誕城舉辦世界12強棒球賽直播派對，吸引上萬球迷到場應援，本周六日將繼續舉辦，現場6面巨型LED大螢幕同步放送，讓球迷全程觀賽無死角，由熱血主持阿努，專業應援團、啦啦隊女孩檸檬、丹丹、慈妹等合力帶領，打造東京巨蛋第二現場，用氣勢助攻中華隊。

兩場直播派對分別在11月23日晚上6時開打的中華隊VS日本隊，11月24日將依中華隊戰果而定，WBC官方預計賽程為11時季軍戰、18時冠軍戰。此外，中華隊今日對戰委內瑞拉、22日對戰美國，縣民大道與新站路交會路口的板橋轉運站廣場LED螢幕，連2天11時播放精彩賽事。

體育局說，中華隊若奪得前三名，新北市將推出免費活動，包含棒球課程、球員密技養成體驗、運動中心體適能、游泳免費及富邦悍將棒球隊新球季首場賽事限量免費入場等；另外，線上應援留言分享助攻中華隊，還可抽台北到東京雙人來回機票。 世界12強棒球賽中華隊挺進四強，新北市府11月23日至24日將在歡樂耶誕城舉辦直播派對。圖／新北體育局提供

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