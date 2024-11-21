12強賽／李凱威沒先發準備代守 坦言打擊要快調整

世界12強棒球賽複賽今天開打，中華隊首戰與委內瑞拉交手，雖然李凱威沒有先發，不過他賽前表示，會在後面準備代跑或代守，他坦言，近期打擊狀況確實不好，要趕快進入狀況。

中華隊今天複賽首戰對上委內瑞拉，先發打序中二壘由岳東華鎮守，李凱威則是從板凳出發。李凱威在12強預賽4場，對韓國、多明尼加、日本及澳洲隊都是先發二壘手，不過打擊率不到1成，僅擊出1支安打。今天賽前他坦言，確實打擊還在找感覺，教練也有給一些身體連結上的建議。

李凱威指出，在12強賽遇到的投手球速快，「身體上適應比較慢一點，跟過往對戰比較不一樣，還要再趕快進入狀況一點。」至於今天對委內瑞拉在板凳準備，他指出，自己應該是以代守或代跑為主，他笑說：「代打應該是輪不到我。」

不過，預賽時李凱威鎮守二壘的守備表現相當令人安心，之前在台北大巨蛋比賽時，觀眾席也一直傳來「打給李凱威」的球迷吶喊。對此，李凱威微笑說，自己也有聽到，「還好沒有全部的人喊，不然我應該會很緊張。」他也指出，是因為球迷們相信自己的守備。

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