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12強賽／東蛋響起台式應援曲 曾頌恩擦棒還擦頭盔一度遭誤判三振
中華隊今天在世界12強棒球賽複賽首戰遭到委內瑞拉隊，首局就出現讓球迷傻眼的誤判，曾頌恩擦棒後還打到頭盔的球，卻被主審坎波斯（Angel Campos）判決揮空，啟動重播輔助判決證明是砂鍋大的誤判。
12強複賽在東京巨蛋登場，中華隊以灰姑娘之姿挺進複賽，吸引不少台灣球迷前進東京相挺，外野響起中職場邊的熟悉的應援，首局陳傑憲敲出安打上壘，下一棒曾頌恩的打席響起「台灣尚勇」應援曲，成為中華隊客場出戰的最強後盾。
面對委內瑞拉隊先發投手、富邦悍將隊洋投羅戈，曾頌恩原先被判揮空遭到三振，但他提出異議，根據重播畫面清楚顯示這球曾頌恩的球棒擦到後彈到頭盔，大螢幕播出後，不待裁判做出改判手勢，委內瑞拉選手已經回到場上，羅戈多投了一球後還是K掉曾頌恩。
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