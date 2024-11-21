12強賽／吉力吉撈唸法難倒日媒！ 原民青年陣線教「正確發音」
世界12強棒球賽預賽落幕，中華隊取得好成績，今日複賽對戰委內瑞拉於日本東京巨蛋開打，之前被日媒點名是「台灣巨砲」的排灣族選手吉力吉撈・鞏冠更因為各家電視台唸法不同，名字考倒日本主播，登上網路熱搜排行，連日本網友都覺得聽起來像是動漫人物「北斗神拳」的角色。
原住民族青年陣線在臉書粉專發表一封「致日本媒體公開信」，內容提到吉力吉撈・鞏冠名字翻譯的問題，認為部分日本媒體轉播時以其排灣族名「giljegiljaw kungkuan」的中文漢字「吉力吉撈・鞏冠」（Jí lì jí lāo-Gǒng guān）為根據，以日語中的漢字發音「キチリキキチロウ・キョウカン」來讀，已大幅偏離了原本的排灣語發音。
原住民族青年陣線建議日本媒體，盡可能的遵照排灣族名的發音來進行播報，若需要轉換拼音，也應該以原始發音來進行標註而非漢字。另外在口語稱呼部分，giljegiljaw 是他的個人名、kungkuan則是家屋名。
該粉專呼籲在稱呼個人時，單獨稱呼個人名即可，並不會單獨稱呼家屋名。而giljegiljaw在排灣族慣用的簡短稱呼為giljaw，但為親密友人、家人之間的用法，建議不要在正式轉播使用。
原住民族青年陣線表示，提供較為接近的片假名拼音供參考，歡迎各界協助轉發給日本友人，也希望世界在關注體育賽事同時，原住民族的選手和命名文化，在國際賽事中能夠被更正確的認識，可以更正確的被唸出名字。
不過貼文底下有網友疑惑問說「日文的家屋指房子（建築物本身），跟中文的家屋似乎不同？」粉專進一步解釋，排灣族的家屋名的確是「房子本身」的名字沒錯，表示的是「在哪個房子」出生的孩子。
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