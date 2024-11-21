快訊

12強Live／6局下中華隊「轉運手」張奕投三上三下 仍0：2落後委內瑞拉

12強賽／黃子鵬單屆3戰南美球隊 4.2局失2分挨了委國4棒兩分砲

影／五億男案開庭爆衝突…夏男被嗆聲「只會跟法官哭」動手扯斷她口罩

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／吉力吉撈唸法難倒日媒！ 原民青年陣線教「正確發音」

聯合新聞網／ 綜合報導
世界12強棒球賽複賽開打，中華隊20日下午在東京巨蛋練球，球員吉力吉撈．鞏冠（中）下場進行賽前練習，並與隊友交談。中央社
世界12強棒球賽複賽開打，中華隊20日下午在東京巨蛋練球，球員吉力吉撈．鞏冠（中）下場進行賽前練習，並與隊友交談。中央社

世界12強棒球賽預賽落幕，中華隊取得好成績，今日複賽對戰委內瑞拉於日本東京巨蛋開打，之前被日媒點名是「台灣巨砲」的排灣族選手吉力吉撈・鞏冠更因為各家電視台唸法不同，名字考倒日本主播，登上網路熱搜排行，連日本網友都覺得聽起來像是動漫人物「北斗神拳」的角色。

原住民族青年陣線在臉書粉專發表一封「致日本媒體公開信」，內容提到吉力吉撈・鞏冠名字翻譯的問題，認為部分日本媒體轉播時以其排灣族名「giljegiljaw kungkuan」的中文漢字「吉力吉撈・鞏冠」（Jí lì jí lāo-Gǒng guān）為根據，以日語中的漢字發音「キチリキキチロウ・キョウカン」來讀，已大幅偏離了原本的排灣語發音。

原住民族青年陣線建議日本媒體，盡可能的遵照排灣族名的發音來進行播報，若需要轉換拼音，也應該以原始發音來進行標註而非漢字。另外在口語稱呼部分，giljegiljaw 是他的個人名、kungkuan則是家屋名。

該粉專呼籲在稱呼個人時，單獨稱呼個人名即可，並不會單獨稱呼家屋名。而giljegiljaw在排灣族慣用的簡短稱呼為giljaw，但為親密友人、家人之間的用法，建議不要在正式轉播使用。

原住民族青年陣線表示，提供較為接近的片假名拼音供參考，歡迎各界協助轉發給日本友人，也希望世界在關注體育賽事同時，原住民族的選手和命名文化，在國際賽事中能夠被更正確的認識，可以更正確的被唸出名字。

不過貼文底下有網友疑惑問說「日文的家屋指房子（建築物本身），跟中文的家屋似乎不同？」粉專進一步解釋，排灣族的家屋名的確是「房子本身」的名字沒錯，表示的是「在哪個房子」出生的孩子。

世界棒球12強 吉力吉撈

延伸閱讀

圖輯／前進東京巨蛋 台灣球迷攜巨型國旗為中華隊加油

12強賽／全壘打成中華隊贏球要素 朱育賢能否發威很關鍵

12強賽／過關斬將挺進東京 中華隊想更上層樓仍有隱憂

相關新聞

12強Live／6局下中華隊「轉運手」張奕投三上三下 仍0：2落後委內瑞拉

中華隊在世界12強棒球賽的灰姑娘故事，今天進入複賽篇章，在東京巨蛋首戰面對委內瑞拉隊，中華隊先發打線唯一變動為岳東華扛先...

12強賽／黃子鵬單屆3戰南美球隊 4.2局失2分挨了委國4棒兩分砲

黃子鵬在本屆世界12強棒球賽第三度過招南美球隊，今天面對委內瑞拉隊先發4.2局失2分，失血出現在第4局挨了第四棒培瑞茲（...

12強賽／中華隊首戰委內瑞拉！球迷曝光現場視角：台灣人把東蛋喊成主場

世界12強棒球賽進入超級循環賽，中華隊今複賽首戰對上委內瑞拉隊，許多台灣球迷紛紛湧入東京巨蛋加油，比賽途中明顯可聽到場邊球應援聲，高唱應援曲「台灣尚勇」，硬是把東京巨蛋喊成中華隊主場。 有身在東

12強賽／彰化肉圓應援團為中華隊加油

2024世界12強棒球賽，中華隊今天上午迎戰A組排名第一的勁敵委內瑞拉隊，彰化縣政府在縣立美術館前廣場同步舉辦直播，縣長...

12強賽／中華隊東京奮戰 球迷「衝動購票」熱血應援

世界12強棒球賽複賽今天在東京巨蛋開打，雖然遠在日本，不過仍有相當多台灣球迷到現場應援，其中有很多球迷是「衝動購票」，台...

12強賽／悍將有眼光！中華隊前4局遭羅戈好投壓制

富邦悍將隊洋投羅戈球季結束後投入國家隊，今天在世界12強棒球賽面對中華隊先發，投3局僅被敲3安打、無失分，中華隊在第4局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。