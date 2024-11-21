12強賽／前進東京巨蛋 台灣球迷攜巨型國旗為中華隊加油

2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊在12強預賽B組以四勝一負的成績晉級4強，以分組第2前進東京巨蛋，今天迎戰委內瑞拉，東京巨蛋外出現不少來自台灣的球迷，許多人在打贏澳洲後立即上網訂機票、飯店搶東京巨蛋門票，冒著寒風細雨來到東京巨蛋外，高舉著巨型國旗為中華隊加油，更有啦啦隊女孩們自費前來，為中華英雄們應援。 中華隊前進東京巨蛋，今天迎戰委內瑞拉，東京巨蛋外出現不少來自台灣的球迷，冒著寒風細雨來到東京巨蛋外，高舉著國旗及各式應援物品，為中華英雄們加油打氣。特派記者許正宏／攝影 中華隊前進東京巨蛋，今天迎戰委內瑞拉，東京巨蛋外出現不少來自台灣的球迷，冒著寒風細雨來到東京巨蛋外，高舉著國旗及各式應援物品，為中華英雄們加油打氣。特派記者許正宏／攝影 中華隊前進東京巨蛋，今天迎戰委內瑞拉，東京巨蛋外出現不少來自台灣的球迷，冒著寒風細雨來到東京巨蛋外，高舉著巨型國旗為中華隊加油。特派記者許正宏／攝影 中華隊前進東京巨蛋，今天迎戰委內瑞拉，東京巨蛋外出現不少來自台灣的球迷，冒著寒風細雨來到東京巨蛋外，高舉著國旗及各式應援物品，為中華英雄們加油打氣。特派記者許正宏／攝影 中華隊前進東京巨蛋，今天迎戰委內瑞拉，東京巨蛋外出現不少來自台灣的球迷，冒著寒風細雨來到東京巨蛋外，高舉著國旗及各式應援物品，為中華英雄們加油打氣。特派記者許正宏／攝影

商品推薦