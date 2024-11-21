12強賽／前進東京巨蛋 台灣球迷攜巨型國旗為中華隊加油
2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊在12強預賽B組以四勝一負的成績晉級4強，以分組第2前進東京巨蛋，今天迎戰委內瑞拉，東京巨蛋外出現不少來自台灣的球迷，許多人在打贏澳洲後立即上網訂機票、飯店搶東京巨蛋門票，冒著寒風細雨來到東京巨蛋外，高舉著巨型國旗為中華隊加油，更有啦啦隊女孩們自費前來，為中華英雄們應援。
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