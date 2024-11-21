12強賽／勝利男神等待東蛋初體驗 張奕看野手打得開心、投手較有壓力

張奕化身世界12強棒球賽的「勝利男神」，他兩度參戰都與中華隊一起打到東京，但意外的是，上屆複賽、日職生涯都不曾在東京巨蛋投球，只有從牛棚、休息區的視角感受東京巨蛋。

張奕上一屆在預賽、複賽各繳出一場精彩的先發勝，本屆也成為牛棚的重要戰力，入手兩場中繼勝，在這項賽事累積4勝持續穩居12強賽史勝投王寶座；但上屆儘管複賽也在日本東京進行，但張奕負責對南韓隊一戰在千葉海洋球場進行，並未在東京巨蛋登板。

張奕也說：「只有在這邊練習過，在休息區或牛棚感受過東京巨蛋，但沒有登板，如果有機會還滿期待。」本屆賽事進入複賽後全數都在東京巨蛋進行，張奕很有可能留下「東蛋初體驗」。

看東京巨蛋與台北大巨蛋的差異，張奕指出比較乾燥、球很會飛，「野手在這邊打滿會飛，每個都打得很開心，每個都打全壘打，心情上會比較好。」野手打得開心，但相對來說投手就有壓力，張奕說：「但不好的地方是這是日本最小的球場，很容易被打全壘打，對投手會稍微比較有壓力，但還是要去面對打者。」

張奕與家人分隔台日，這趟他披上國家隊戰袍，住在大阪的老婆、小孩已在預賽期間來到台灣看他比賽，中華隊打到東京，他們也一起來到東京觀戰。因12強賽之旅久違再見到老婆小孩，張奕說，現在心情是專注準備比賽，或許比賽落幕後會有更多時間陪伴家人。

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