12強Live／1局上隊長陳傑憲敲安但沒得分 中華0：0委內瑞拉

【賽前報導】

中華隊在世界12強棒球賽的灰姑娘故事，今天進入複賽篇章，在東京巨蛋首戰面對委內瑞拉隊，中華隊先發打線唯一變動為岳東華扛先發二壘、第九棒。

12強進入複賽後戰績重新計算，今天中午由最後4強球隊展開循環賽，中華隊依序面對委內瑞拉、美國、日本隊，戰績前二挺進冠軍賽，後兩名則打季軍戰，中華隊不為已是隊史最佳的四強滿足，期待打下更好的名次。

委內瑞拉今天由台灣球迷熟悉的羅戈先發，他今年效力中職富邦悍將隊，取得10勝4敗、防禦率2.16、156次三振，為聯盟壓制力前段班的A級洋投。

對於打線更換二壘手岳東華，而非延用預賽先發4場的李凱威，總教練曾豪駒表示，兩個人都有各自特性，有看對戰狀況去做調整，整體打擊率雖落差不大，但今天就是先以東華為主。

攤開中華隊打者對戰數據，唯一從羅戈手中開轟的打者只有林安可，其他對戰數據不錯的還有曾頌恩13打數敲出4安打、打擊率0.308，邱智呈4打數敲出3安打、打擊率0.750，潘傑楷則是5打數敲出3安打。倒是一壘手朱育賢16打數只有2安打、對戰打擊率0.125。

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