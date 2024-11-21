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12強賽／首戰對決美國 井端弘和：日本轟數最少盼打線串連

中央社／ 記者戴雅真東京21日專電
日本隊在預賽的全壘打數量只有2支，是晉級複賽4支隊伍當中最少。 法新社
日本隊在預賽的全壘打數量只有2支，是晉級複賽4支隊伍當中最少。 法新社

世界12強棒球賽複賽今天開打，預賽5戰全勝的日本隊傍晚首戰A組第2的美國隊。日本武士隊監督（總教練）井端弘和20日出席賽前記者會表示，日本隊在預賽的全壘打數量只有2支，是晉級複賽4支隊伍當中最少，希望打線能夠串連。

日本隊晚間將由22歲的高橋宏斗擔任先發，井端表示，「在預賽和熱身賽中，他的表現可能他自己沒那麼滿意，但從整個賽季來看，他的投球表現非常精彩。這應該是他最後一次先發，希望他能投出自己的風格」，對高橋抱予厚望。

日本隊在預賽以5戰全勝的佳績晉級，幾乎可以說是從台灣「凱旋歸來」，在國際賽事的連勝紀錄也刷新至「24場」。然而，井端表示，雖然比賽場地在東京巨蛋有主場優勢，但是「接下來的比賽不能掉以輕心，如果失誤就是致命，希望能更加集中。」

對於美國隊的「要警戒」對象，井端表示，「沒有特定要注意的選手，整個團隊都需要警惕。他們有速度型選手，也有力量型選手，整體平衡很好。重要的是我們這邊要避免犯錯。」

日本媒體報導，根據台灣的體育記者分析，「日本是本屆賽事的頭號優勝候補，但是複賽首戰的美國隊可能是日本最大的難關。」分析稱，美國過去被認為是以強打者為主的力量型隊伍，但這次的隊伍編成完全不同，勝在速度快，頻頻盜壘，日本隊如果掉以輕心，有可能吃虧。

從數據來看，美國隊的打線依舊破壞力十足，5場預賽累積36分、全壘打9支，顯示長打實力依舊健在，外加14次盜壘，不可小覷，尤其是辛普森（Chandler Simpson）在美國隊的14盜中占了6次，打擊率也高達5成50，他一上壘，必定會給日本隊帶來巨大壓力，將是日本隊努力阻止上壘的關鍵目標。

世界棒球12強

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