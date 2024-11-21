12強賽／搶熱血棒球商機 嘉義秀泰影城直播中華隊複賽

「世界12強棒球錦標賽」，中華隊晉級日本東京今天到23日的「4強循環賽」，KANO棒球原鄉的嘉義市政府，周六下午6點在中正公園，直播中日大戰；嘉義秀泰影城日前啟用270度沉浸式影廳技術ScreenX銀幕，跟進與6座影城聯合直播中華隊賽程，首場上午11點直播對戰委內瑞拉。

連線東京巨蛋！秀泰影城直播4強循環賽，用大銀幕為中華隊加油！秀泰影城說，全台北中南6座影城直播，讓來不及訂東京機票的球迷！可以呼朋引伴，相揪到影城為中華隊加油！

「4強循環賽」現場直播活動將在「台北欣欣秀泰」、「板橋秀泰」、「台中文心秀泰」、「台中站前秀泰」、「嘉義秀泰」、「高雄夢時代秀泰」等6座影城舉辦，活動票價每張450元，穿中華隊應援T恤、攜帶應援小物或出示道歉信，即可享「應援價」每張399元優惠（僅限現場購票），現場有金牌套餐等應援美食供球迷購買。

ScreenX是全球首款多面擴展沉浸式影廳技術，透過三面270度全景銀幕，讓觀眾如置身電影情節。14日嘉義秀泰影城開幕，嘉義秀泰影城ScreenX技術結合4K雷射巨幕，打造高約12公尺，寬約75公尺的270度巨幕全景影廳，是全台銀幕最大的ScreenX影廳。

中華隊超級循環賽賽程：今天上午11點對戰委內瑞拉，明天上午11點對戰美國，後天周末下午6點對戰日本，周日冠軍、季軍戰。

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