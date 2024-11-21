12強賽／3場都先攻 曾總：不影響

中華隊征戰世界十二強棒球賽複賽，三場都是先攻球隊掀起球迷熱議，總教練曾豪駒則是看得很淡，甚至指出中華隊在台北的賽程已經享受過主場優勢，當時其他球隊也會遇到一樣問題，既然現在賽程是如此，就是掌控自己可掌握的事。

中華隊在預賽五場都是晚場，打完前兩場後休兵一天再打三連戰，堪稱完美賽程；進入複賽後，由於中華隊為分組第二，且參賽資格出爐時排名在美國之後，因此複賽三戰都是先攻球隊。

面對網友熱議賽程公平性，曾豪駒回應：「其實不會有影響，我們控制自己可以控制的，把自己可以做好的做好，呈現最好的內容。」他進一步提到，「我們在台灣也享受很多主場優勢、球迷應援，比賽時間也有設定，相對對手也是一樣，會遇到這些問題，盡量把自己該做的做好。」

這回雖然沒有全晚場賽程，但午場接午場再接晚場，對選手並不困擾，外野手陳晨威就說影響不大，「沒有晚接早，我覺得還好，世界棒球經典賽就差很多。」對於全數都是先攻也認為沒差，後攻只是多了可以再見一擊的機會。

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