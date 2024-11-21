聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／3場都先攻 曾總：不影響

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
中華隊總教練曾豪駒。圖／聯合報系資料照片
中華隊總教練曾豪駒。圖／聯合報系資料照片

中華隊征戰世界十二強棒球賽複賽，三場都是先攻球隊掀起球迷熱議，總教練曾豪駒則是看得很淡，甚至指出中華隊在台北的賽程已經享受過主場優勢，當時其他球隊也會遇到一樣問題，既然現在賽程是如此，就是掌控自己可掌握的事。

中華隊在預賽五場都是晚場，打完前兩場後休兵一天再打三連戰，堪稱完美賽程；進入複賽後，由於中華隊為分組第二，且參賽資格出爐時排名在美國之後，因此複賽三戰都是先攻球隊。

面對網友熱議賽程公平性，曾豪駒回應：「其實不會有影響，我們控制自己可以控制的，把自己可以做好的做好，呈現最好的內容。」他進一步提到，「我們在台灣也享受很多主場優勢、球迷應援，比賽時間也有設定，相對對手也是一樣，會遇到這些問題，盡量把自己該做的做好。」

這回雖然沒有全晚場賽程，但午場接午場再接晚場，對選手並不困擾，外野手陳晨威就說影響不大，「沒有晚接早，我覺得還好，世界棒球經典賽就差很多。」對於全數都是先攻也認為沒差，後攻只是多了可以再見一擊的機會。

世界棒球12強 曾豪駒 陳晨威

延伸閱讀

12強賽／中華隊東京巨蛋練球 駐日代表李逸洋到場打氣

12強賽／3場都先攻不是問題 曾豪駒：預賽已享受過主場優勢

12強賽／勝騎士簽證問題恐無緣戰中華隊 陳傑憲調皮：你慢慢來

12強賽／中華隊抱挑戰者心態 曾總期望過招日本「不只複賽」

相關新聞

12強賽／「南美專武」 黃子鵬今先發抗委

中華隊在台北大巨蛋寫下的灰姑娘故事，今天舞台轉移到東京巨蛋，世界十二強棒球賽複賽登場，黃子鵬銜命登板先發，成為中華隊的「...

12強賽／陳傑憲扮東蛋小老師 提點屋頂、草皮需注意

中華隊從台北大巨蛋打到東京巨蛋，複賽開始將面對一座截然不同的巨蛋球場，陳傑憲化身「東蛋小老師」提醒隊友該注意的地方，包括...

12強賽／3場都先攻 曾總：不影響

中華隊征戰世界十二強棒球賽複賽，三場都是先攻球隊掀起球迷熱議，總教練曾豪駒則是看得很淡，甚至指出中華隊在台北的賽程已經享...

12強賽／中華隊首戰對委內瑞拉 棒球協會理事：優勢大、勝率高

世界12強棒球賽舉辦中，中華隊成功打進複賽，前進東京。中華隊首戰對上委內瑞拉。台中城市棒球隊前領隊、徐生明棒球協會理事謝...

12強賽／外媒聚焦中華隊3打者 曾豪駒：很高興你注意到了

中華隊以灰姑娘之姿挺進世界12強棒球賽，今天在官方記者會上來自英語、日語的提問連環發，最關心的中華隊打者首推陳傑憲、林立...

12強賽／勝騎士簽證問題恐無緣戰中華隊 陳傑憲調皮：你慢慢來

世界12強棒球賽進入複賽階段，原本和統一獅隊友約戰東京的勝騎士，卻因簽證問題消失在委內瑞拉陣中，中華隊總教練曾豪駒強調還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。