12強賽／「南美專武」 黃子鵬今先發抗委

中華隊在台北大巨蛋寫下的灰姑娘故事，今天舞台轉移到東京巨蛋，世界十二強棒球賽複賽登場，黃子鵬銜命登板先發，成為中華隊的「南美專武」，對手委內瑞拉隊的出牌也是熟面孔，為今年效力富邦悍將隊的羅戈登板。

中華隊殺進四強令各界跌破眼鏡，全隊昨天踏進東京巨蛋進行官方練球日，記者會上吸引各國媒體關心中華隊的晉級故事。

總教練曾豪駒表示，「能夠再踏進東京巨蛋是很幸福也很有意義的事，可以進到複賽，我們有一個很好的團隊，優秀的選手和教練，希望接下來也能爭取到很好的成績。」隊長陳傑憲則說：「雖然我們一開始組訓不是那麼順利，但大家都帶著同一份信念走到這裡，希望可以把凝聚力帶到四強賽。」

中華隊將在今天上午十一點面對委內瑞拉、明天上午十一點面對美國隊、後天晚上六點對決日本隊。

中華隊在預賽由林昱珉打頭陣，成功擒下南韓隊，複賽首戰並未推派這位旅美左投，而是交給對南美打者來說相對不好對付的低肩側投黃子鵬，他在預賽先後對多明尼加、古巴隊先發，合計七點一局沒被敲出安打。

委內瑞拉推出羅戈先發，本季在悍將隊成為王牌投手，對於中職打者來說並不陌生；委內瑞拉陣中還有悍將富藍戈、前樂天桃猿隊洋投必贏多，但預賽對美國演出好投的勝騎士，因簽證問題必須先離隊，恐無緣趕上對中華隊一戰。

中華隊在預賽唯一敗績是輸給日本，前進複賽也爭取到再次過招的機會，尋求終止在一級國際賽事面對全職業日本隊八連敗。曾豪駒表示，「日本武士實力堅強，可以再次交流對我們來說很有意義。日本在世界棒球是第一，我們也希望可以用挑戰者心態挑戰他們，挑戰強者才可以變得更卓越，這也是我們一直在追尋的。」

曾總強調不只複賽、也希望兩隊可一起進入決賽，甚至不僅這次十二強賽，而是希望之後還有更多機會能與日本交流。

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