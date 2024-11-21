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12強賽／陳傑憲扮東蛋小老師 提點屋頂、草皮需注意

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
陳傑憲。特派記者許正宏／攝影
陳傑憲。特派記者許正宏／攝影

中華隊從台北大巨蛋打到東京巨蛋，複賽開始將面對一座截然不同的巨蛋球場，陳傑憲化身「東蛋小老師」提醒隊友該注意的地方，包括白色屋頂、人工草皮硬度。「巨蛋王」曾頌恩預賽並未在台北大巨蛋開轟，接下來將挑戰在東京巨蛋炸裂處女秀。

陳傑憲第四次前進東京巨蛋，去年亞洲職棒冠軍爭霸賽就是以外野手身分出賽，已有一些經驗，練球前先提醒隊友，他指出：「上次來守備時有注意到上面屋頂是白色，一開始會有看不到球的感覺、需要適應，尤其複賽前兩戰都打中午，會沒那麼好看到球。」

此外，陳傑憲也提到人工草皮的差異，東京巨蛋比台北大巨蛋更硬，「所以球場這方面都要趁練習日趕快習慣，大家也有發現真的有差異，也很認真去適應。」

曾頌恩本季在台北大巨蛋例行賽敲三轟、總冠軍賽敲兩轟，被封「巨蛋王」，但本屆賽會並未在台北留下全壘打，接下來挑戰首度在東京巨蛋開轟。昨天在打擊練習時還在感受氣流的差異，就已經頻頻將球帶到全壘打牆、大螢幕都發出聲音，讓他懷疑自己好像在破壞公物，曾頌恩指出：「感覺在東京巨蛋球比較會飛，台北大巨蛋是感覺球滯空比較久，打上去會減速的感覺。」

至於打到屋頂的可能性？曾頌恩笑說：「剛剛有一顆很高啊！差一點！」聽聞大谷翔平曾打到屋頂上直呼「好酷」還好奇想知道這樣如何判定，馬上就有賽會人員前來提醒，比比一旁的牆壁說「旁邊有寫規則」，曾頌恩連忙說不、無意研究，「不了，我英文和日文都不好。」

世界棒球12強 大谷翔平 曾頌恩 陳傑憲

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