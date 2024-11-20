12強賽／陳傑憲受日媒矚目 開心同時也有壓力
世界12強棒球賽複賽明天開打，今天中華隊進行記者會時，中華隊隊長陳傑憲不斷被日媒詢問有關在日本留學的經驗，雖然他坦言被關注有點壓力，「但這是我必須克服的問題。」
「中華隊隊長」陳傑憲不論長相、口條、領導力，在這次12強中華隊都引起很多話題，且陳傑憲在預賽4場比賽中，14打數敲出8支安打，包含一發2分砲，打擊率高達5成71。由於陳傑憲在高中時期在日本共生高校打球，有日文能力，這個經歷也引起日媒興趣。
今天在記者會中，有相當多日本媒體詢問相關問題，包括從日本共生高校畢業後、因為打12強再度回日本比賽的心情；還有在高中時期留學的經驗，對陳傑憲生涯的幫助；也有美國記者點名中華隊擁有陳傑憲、林立、潘傑楷3名優異選手等。
對於在日留學的幫助，陳傑憲在記者會上表示，日本球員不管是守規矩、對球場的態度、對棒球的執著，都是自己當時比較缺乏的，「回到台灣後會覺得這些東西幫助我成長，才會有現在的我，如果沒有這3年經驗，現在或許不會坐在這裡代表台灣出賽。」
陳傑憲接受台灣媒體訪問時吐露心情，他指出，這幾天因為12強賽事被大家關注很開心，代表認真、努力有被大家看到；但他也坦言，「相反地因為大家開始在注意，不得不說有點壓力，這是我必須去克服的問題，相信、告訴我自己，做一樣的事情，不用為了話題而改變。」
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