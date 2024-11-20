快訊

遭酸公器私用耍特權 賈永婕12次「我道歉」吐實情：原諒我

中興大學晚間驚傳溺水 42歲女中興湖浮沉被救上岸送醫

遭爆霸凌害死公務員！勞動部考績會懲處出爐 北分署長謝宜容「免職」

12強賽／中華隊東京巨蛋練球 駐日代表李逸洋到場打氣

中央社／ 東京20日專電
世界12強棒球賽複賽明天於東京巨蛋登場，駐日代表李逸洋（前右5）到場慰勞。中央社
世界12強棒球賽複賽明天於東京巨蛋登場，駐日代表李逸洋（前右5）到場慰勞。中央社

世界12強棒球賽複賽明天於東京巨蛋登場，中華隊今天下午在東京巨蛋簡單練習，駐日代表李逸洋到場探班打氣，並表示，中華隊一定能打出好成績。

世界12強棒球賽複賽共有台灣、委內瑞拉、日本、美國4隊，明天台灣將與委內瑞拉交手，今天趁著官方練習日熟悉場地。

李逸洋到東京巨蛋向中華隊總教練曾豪駒及球員們致意。他表示，「我國家代表隊技術及狀況達到巔峰，士氣高昂，再加上台灣球迷熱烈加油打氣，相信一定能打出好成績。」

李逸洋還特別致贈日本麝香葡萄，讓選手們在練球之後能補充元氣。對於李逸洋的心意，曾豪駒表達感謝。

世界12強複賽明天開打，中華隊明天中午12時（台灣時間上午11時）對上委內瑞拉，22日中午12時對上美國，23日19時再與日本隊交手。

世界棒球12強 中華隊 曾豪駒

延伸閱讀

12強賽／3場都先攻不是問題 曾豪駒：預賽已享受過主場優勢

12強賽／聞大谷轟上屋頂喊好酷 曾頌恩看06年曾總那一轟「我還小」

12強賽／勝騎士簽證問題恐無緣戰中華隊 陳傑憲調皮：你慢慢來

12強賽／中華隊抱挑戰者心態 曾總期望過招日本「不只複賽」

相關新聞

12強賽／不是林昱珉！黃子鵬扛複賽首戰 委內瑞拉出悍將羅戈

世界12強棒球賽預賽明天開打，中華隊首戰有許多熟面孔的委內瑞拉，先發投手亮牌，由黃子鵬先發，委內瑞拉則是推出富邦悍將隊洋...

12強賽／外媒聚焦中華隊3打者 曾豪駒：很高興你注意到了

中華隊以灰姑娘之姿挺進世界12強棒球賽，今天在官方記者會上來自英語、日語的提問連環發，最關心的中華隊打者首推陳傑憲、林立...

12強賽／勝騎士簽證問題恐無緣戰中華隊 陳傑憲調皮：你慢慢來

世界12強棒球賽進入複賽階段，原本和統一獅隊友約戰東京的勝騎士，卻因簽證問題消失在委內瑞拉陣中，中華隊總教練曾豪駒強調還...

12強賽／快速攻略東蛋靠陳傑憲 午場白色屋頂加天色更易吃球

中華隊從台北大巨蛋打到東京巨蛋，世界12強棒球賽複賽將面對一顆截然不同的巨蛋球場，陳傑憲化身「東蛋小老師」，提醒隊友該注...

12強賽／3場都先攻不是問題 曾豪駒：預賽已享受過主場優勢

中華隊將在明天展開世界12強棒球賽複賽，前兩場午場後接第三天晚場，全數都是先攻，對於球迷熱議公平與否，總教練曾豪駒認為，...

12強賽／聞大谷轟上屋頂喊好酷 曾頌恩看06年曾總那一轟「我還小」

台灣的「巨蛋王」曾頌恩，首度挑戰東京巨蛋，被問到前輩在東京巨蛋打出的全壘打對哪一支印象最深，回應：「從東京打到北京（陳金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。