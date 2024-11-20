12強賽／中華隊東京巨蛋練球 駐日代表李逸洋到場打氣
世界12強棒球賽複賽明天於東京巨蛋登場，中華隊今天下午在東京巨蛋簡單練習，駐日代表李逸洋到場探班打氣，並表示，中華隊一定能打出好成績。
世界12強棒球賽複賽共有台灣、委內瑞拉、日本、美國4隊，明天台灣將與委內瑞拉交手，今天趁著官方練習日熟悉場地。
李逸洋到東京巨蛋向中華隊總教練曾豪駒及球員們致意。他表示，「我國家代表隊技術及狀況達到巔峰，士氣高昂，再加上台灣球迷熱烈加油打氣，相信一定能打出好成績。」
李逸洋還特別致贈日本麝香葡萄，讓選手們在練球之後能補充元氣。對於李逸洋的心意，曾豪駒表達感謝。
世界12強複賽明天開打，中華隊明天中午12時（台灣時間上午11時）對上委內瑞拉，22日中午12時對上美國，23日19時再與日本隊交手。
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