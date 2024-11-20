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12強賽／中華隊首戰對委內瑞拉 棒球協會理事：優勢大、勝率高

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中華隊在世界12強棒球賽B組預賽以4勝1敗成績，挺進東京四強複賽。圖／聯合報系資料照片
中華隊在世界12強棒球賽B組預賽以4勝1敗成績，挺進東京四強複賽。圖／聯合報系資料照片

世界12強棒球賽舉辦中，中華隊成功打進複賽，前進東京。中華隊首戰對上委內瑞拉。台中城市棒球隊前領隊、徐生明棒球協會理事謝捨今日表示，中華隊首戰打贏委內瑞拉的機率很大。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請謝捨討論中華隊在2024年世界12強棒球錦標賽的表現。

謝捨說，中華隊原先不被看好，是因為過去中華隊組成很多是旅外球員，但這次不一樣，幾乎是純中職，大家擔心打不過別人，但很多球迷都要發文跟中華隊道歉。「中華隊永遠不一樣，每次都在推陳出新，新陳代謝很快，這才是棒球的最高價值。是中華隊用能耐拯救了台灣。」

謝捨分析，中華隊表現佳有4原因。中華職棒已35年，也有很多球員旅外訓練，實力堅強；第二，對大巨蛋的適應度，包括場地空曠感、燈光等，都比別人熟；第三，主場優勢的氛圍，以及球迷、啦啦隊等應援；最後，中華隊善用運動科學、醫學、心理學輔助。

謝捨針對運動心理學進一步舉例，林郁婷在奧運期間受到霸凌，她的教練要求她不要用網路、不要理會閒言閒語，因而克服心理壓力獲得金牌；台中成棒隊去年兩次盃賽打進前三名，史無前例，去年請了運動心理師，賽前安撫球員心情，讓球員掌握心理素質，帶動信心。

謝捨認為，中華隊首戰對決委內瑞拉，勝算很大。東京對委內瑞拉來講不是主場，對方飛來東京也要克服疲勞與時差，委內瑞拉也不熟中華隊，但對方主力投手就在中職，中華隊更熟悉委內瑞拉。只要贏了委內瑞拉，信心大增，在短期賽，沒有打不敗的球隊。

謝捨表示，許多人認為委內瑞拉會派本季效力於中職統一獅的洋投「勝騎士」桑切斯（Mario Sanchez）對付中華隊，桑切斯因故第一場絕不會對上中華隊，而是會派效力富邦悍將的羅戈（Nivaldo Rodriguez）主投。羅戈在富邦悍將搭檔的捕手，正是中華隊捕手戴培峰，熟悉羅戈球路。中華隊對委內瑞拉有不少優勢。

何志勇表示，這次中華隊選手不僅沒有比其他隊差，守備表現超乎國人預期，球場因為台北大巨蛋啟用，也不再矮人一截。本季中華職棒在大巨蛋打了38場季賽，吸引近79萬人觀賽，平均一場破兩萬人。球賽在台北大巨蛋舉辦受歡迎，造就職棒35年平均單場觀眾人數超過7600人，打破32年前職棒3年近6900人的歷史紀錄。本季單場最少觀眾人數也超過3000人，相較「黑暗時期」常見只有幾百人進場看球，中職脫胎換骨。

何志勇也說，希望藉由這次以中職選手為主的中華隊在12強表現優異，未來能夠讓中職進一步受到國際「認證」，建立中職選手旅美至少2A起跳，不用再苦哈哈蹲新人聯盟。

陳學聖問台灣是否能孵出第二個巨蛋？謝捨說，從商業的角度來說，興建大巨蛋就需要500億元，營運成本高，每月水電費要新台幣700萬，不太可能再養一顆巨蛋，但應讓新的運動場所合法擁有更多商業運用可能性 ，增加商業收入。

世界12強棒球賽舉辦中，中華隊成功打進複賽，前進東京。中華隊首戰對上委內瑞拉。台中城市棒球隊前領隊、徐生明棒球協會理事謝捨今在直播節目「志聖鮮思」表示，中華隊首戰打贏委內瑞拉的機率很大。圖／「志聖鮮思」提供
世界12強棒球賽舉辦中，中華隊成功打進複賽，前進東京。中華隊首戰對上委內瑞拉。台中城市棒球隊前領隊、徐生明棒球協會理事謝捨今在直播節目「志聖鮮思」表示，中華隊首戰打贏委內瑞拉的機率很大。圖／「志聖鮮思」提供

世界棒球12強 中華隊 委內瑞拉

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