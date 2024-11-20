12強賽／外媒聚焦中華隊3打者 曾豪駒：很高興你注意到了

中華隊以灰姑娘之姿挺進世界12強棒球賽，今天在官方記者會上來自英語、日語的提問連環發，最關心的中華隊打者首推陳傑憲、林立、潘傑楷，總教練曾豪駒面對問題開金口，「很高興你注意到我們這些優秀的選手，我們還有好幾位也都很優秀。」他強調中華隊是靠團隊力量才走到現在。

中華隊前進世界12強棒球賽複賽，今天全隊進入東京巨蛋練兵，結束後還有總教練、隊長出席的記者會等待曾豪駒與陳傑憲，聚集各國媒體相當熱鬧。

陳傑憲堪稱中華隊在預賽最搶眼的選手，不僅場上表現出色，場外也以里長伯的個性帶領大家，他首先感謝總教練曾豪駒，雖然熱身賽狀況不好，但持續相信他。陳傑憲也謙稱：「加上我運氣也比較好，希望可以維持好的成績進入複賽。」

他也在扮演休息室的最強啦啦隊，陳傑憲對此表示：「總教練選我當隊長，就是因為我在原本的隊伍會想辦法以歡樂、開心的感覺下去比賽，希望可以把歡樂的感覺帶中華隊，這不是很難，因為就是我平常在做的事。」

外媒提問聚焦陳傑憲、林立、潘傑楷，曾豪駒暖心回應：「很高興你注意到我們這些很優秀的選手，我們還有好幾位，都會在比賽中跳出來幫助球隊，棒球不是一個人，而是團隊的力量才能幫助我們走得更遠。」

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